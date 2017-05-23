Полиция около стадиона «Манчестер-Арена» после взрыва во время концерта Арины Гранде, 23 мая 2017 года

Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство, передает Reuters со ссылкой на полицию. Об этом пишет Газета.ру.

Главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс заявил, что террорист погиб на месте.

По данным полиции, человек, который привел в действие взрывное устройство, действовал в одиночку, однако правоохранительные органы не исключают, что злоумышленник мог относиться к одной из террористических группировок.

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека. Об этом сообщили в полиции Манчестера. Ранее сообщалось о 19 погибших.

Полиция пока не раскрывала личности погибших, но среди них есть дети.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщает агентство Reuters, в социальных сетях, используемых сторонниками «Исламского государства», пользователи поздравляли друг друга с терактом. Они утверждали, что нападение на Манчестер стало ответом Западу за Мосул и Ракку — контролируемые ИГ города, за которые ведутся бои при поддержке авиации антитеррористической коалиции.



Издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, сообщило, что в Сети распространяют видео, где некто с замотанным лицом утверждает, что именно он собирался устроить взрыв в Манчестере.



В связи с ЧП в Манчестере усилены меры безопасности. Помимо полиции к охране правопорядка привлечены военнослужащие.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Погибло 22, в больницы доставили 59 человек.