В санкт-петербургском Ледовом дворце прошел большой сольный концерт московской певицы Манижи в поддержку свежего альбома «Manuscript». О том, как певица из Instagram оказалась на подмостках одного из самых престижных залов страны, написала газета Коммерсанъ.

Манижа Хамраева родом из Таджикистана. В Москве она училась в РГГУ, во второй половине 2000-х стала активно участвовать в разнообразных поп-проектах и конкурсах. Меломаны обратили на нее внимание, когда петербургский продюсер Андрей Самсонов пригласил ее на запись вокальных партий для его проекта Laska Omnia. Еще одним импульсом ее карьеры стала серия коротких музыкальных видеороликов для Instagram. Они оказались настолько востребованы пользователями соцсети, что к их созданию подключились профессиональные кинематографисты и продюсеры.

Нельзя сказать, что Манижа — просто запевшая звезда Instagram, каких сейчас немало. Она в первую очередь певица, и именно первый полноценный сольный альбом «Manuscript», вышедший в начале нынешнего года, стал тем рубежом, за которым — полноценная самостоятельная карьера. Однако новость о концерте в Ледовом дворце все же была неожиданной.

У Манижи нет ни одной песни, которую регулярно крутили бы радиостанции. Есть клип «Люстра», единственный, преодолевший отметку в 1 млн просмотров, и ряд достойных, но менее популярных видеоработ. Есть 240 тыс. подписчиков в Instagram. Неплохо, однако не идет ни в какое сравнение с 9,6 млн Ольги Бузовой или 8,9 млн Настасьи Самбурской, девушками, которые активно конвертируют популярность в соцсети в успехи на музыкальном поприще.

Коммерсантъ

И тем не менее пока именно Instagram — главный двигатель карьеры Манижи. Она там заметная фигура. Мама Манижи рассказывала корреспонденту “Ъ” о том, как однажды утром обнаружила, что количество подписчиков ее дочери растет на тысячу человек в час. Оказалось, что ссылку на клип Манижи дала в своем аккаунте с 8 млн подписчиков Вера Брежнева. Так сейчас зажигаются звезды. Однако все эти тысячи читателей-зрителей не остались бы с Манижей, если бы она не смогла их зацепить своей музыкой.

Концерт в Ледовом дворце организовала компания MS Production — команда менеджеров, много лет работавшая с Григорием Лепсом, а в начале нынешнего года запустившая собственный бизнес. Нашлись и поклонники из числа неравнодушных к музыке Манижи предпринимателей, которые помогли организовать масштабное шоу в Ледовом.

Многие деятели концертного бизнеса не скрывали удивления: площадка вмещает 12 тыс. зрителей, откуда они возьмутся у молодой певицы без шлягеров на «Русском радио»?

Стоит сразу сказать, что Манижа обошлась всего лишь несколькими трибунами, вплотную к которым была выстроена сцена. Однако, конфигурация «Малый зал» в Ледовом все равно рассчитана на три с лишним тысячи зрителей. При этом речь идет о певице, которая даже в клубах выступает редко, и оценить ее потенциал сложно.

Коммерсантъ

Но, похоже, Манижа могла себе позволить не считать билетный вал, а сфокусироваться на творческой части. Одних только видеопроекторов в зале было установлено 11 штук, как у большой западной группы.

Манижа использовала несколько проекционных поверхностей, включая экран, подвешенный под потолком.

С ней на сцене была полноценная аккомпанирующая группа с бэк-вокалистами. Всего из Москвы приехали 50 человек.

Альбом «Manuscript» — первый крупный релиз Манижи под собственным именем и первый, в котором представлено много авторских песен на русском языке. В самом начале карьеры она пела по-русски, но это были в основном чужие песни. В поле зрения музыкальной прессы она попала уже в роли блестящей соул-певицы с острым чувством стиля. Номера в стиле соул и R’n’B удавались ей на сто процентов, роль «отечественной Эрики Баду» казалась лучшей из возможных. Но альбом расширил представления о ней, и самой приятной неожиданностью стало использование русских фольклорных мотивов. Главным хитом Манижи принято сейчас считать «Люстру», однако на концерте наиболее сильное впечатление произвела песня «Устал», написанная под впечатлением трагедии в петербургском метро, и еще одна, совсем близкая русскому мелосу «Держи меня земля».

Концерт в Ледовом дворце не был итоговым для Манижи. Скорее она продемонстрировала публике, в каком направлении ведет поиск. Очевидно, что ей близки черные ритмы и она легко функционирует в режиме живого R’n’B. При этом у нее складываются такие тесные отношения со здешними звуками, что при желании она может легко уйти в эстраду и даже в шансон в его нынешнем, цивилизованном виде. Среди зрителей на трибунах Ледового можно было обнаружить Елену Ваенгу, о чем певица не замедлила сообщить в своем Instagram.

Манижа точно не собирается сбавлять обороты в своей жизни в social media. Слово «Instagram» она произнесла со сцены не раз, тем временем в сети «ВКонтакте» велась прямая трансляция концерта. В середине вечера Манижа вызвала на сцену девушку, которая выложила в интернете удачную с точки зрения певицы версию ее песни «Little Lady», и они спели ее в дуэте.

Коммерсантъ

История с амбициозным концертом Манижи — это не история суперзвезды, пришедшей к успеху. Это была скорее демонстрация современных форм развития музыкального проекта, парад возможностей, которые дают таланту социальные сети. Конечно, не без участия сочувствующих бизнесменов и опытных менеджеров. Следующий проект MS Production — сольный концерт Ольги Бузовой.