Сегодня на 78-м году ушел из жизни известный футбольный комментатор Владимир Перетурин, сообщает Р-Спорт.

Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".

Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.

Владимир Перетурин начинал карьеру как футболист. В 1950-1960-х годах он играл за Динамо» (Киров), «Динамо» (Ленинград), «Автомобилист» (Ленинград) и «Сатурн» (Рыбинск).

В 1970 году Перетурин стал комментатором, а с 1980-го вел главную советскую передачу о футболе «Футбольное обозрение». Она выходила в эфир до 1999 года.

В 2011–2012 годах Владимир Перетурин вел программу под тем же названием, только она выходила уже не на ТВ, а на сайте «Советского спорта».