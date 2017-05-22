В 2016 году сам глава Чечни заработал около 11,46 млн руб., а двое его несовершеннолетних детей — почти по 10 млн руб., сообщает РБК.

Совокупный доход главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в 2016 году составил свыше 11,46 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства региона.

По сравнению с предыдущим годом доход Кадырова вырос почти вдвое: в 2015 году он заработал в общей сложности чуть более 6 млн руб.



В предыдущие годы доход главы Чечни был еще скромнее: в 2014 году он составил 4,835 млн руб., в 2013-м — 4,297 млн руб., в 2012-м — 4,278 млн руб.



Доходы супруги Кадырова несколько сократились — с 2,829 млн руб. в 2015 году до 2,1 млн руб.



В то же время доходы двоих несовершеннолетних детей главы Чечни резко выросли. В декларации за 2015 год они определены примерно в 200 тыс. руб., по итогам 2016 года суммы детского дохода выросли почти в 50 раз.

Согласно декларации, собственные доходы в 2016 году также имели двое из 12 несовершеннолетних детей, при этом каждый из них заработал свыше 9,95 млн руб. Источник детских доходов в декларации не указан.

Издание отмечает, что собственных автомобилей никто из указанных в декларации членов семьи Кадырова не имеет. В списке недвижимости при этом значатся жилой дом площадью свыше 2344 кв. м и земельный участок площадью 3668 кв.м (находятся в собственности самого главы Чечни), а также квартира площадью почти 210 кв.м, которая принадлежит супруге руководителя региона. Кроме того, семья Кадыровых имеет в пользовании жилой дом площадью 300 кв.м. Все эти объекты, согласно декларации, находятся в России.