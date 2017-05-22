АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 МАЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе в честь Дня молодежи в Парке национального флага днем состоится молодежное шествие с участием 6 тысяч человек, а вечером на Центральном стадионе Душанбе пройдет Грандиозное шоу. Начало мероприятия в 19:00.

- В Душанбе продолжит работу «Лаборатории медиа и социальных инноваций», организованная Интерньюс в Таджикистане.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 МАЯ

День молодежи Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –23 МАЯ

1892 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Охунджон Якубов.

1937-1997 – Родился ученый–биолог Аликул Тураев.

1939 – Родился писатель и журналист Валерий Талвик.

1940 – Родился писатель и журналист Бахтиёр Муртазаев.

1946 – Родился ученый Абдуджаббор Сатторов.

1951 – Родился академик Алишер Абдуллоев.

1951 – Родился ученый–экономист, дипломат Шухрат Султонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, мгла. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременные дожди, по ВГБАО без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.