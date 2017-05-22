В интернете появились фотографии, снятые якобы в ходе обыска дома матери арестованного экс-заместителя главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Давлатбека Хайрзода.

Сайт Akhbor.com опубликовал три фотографии, сделанные, как утверждается, в ходе обыска в родительском доме Давлатбека Хайрзода в Вахдате.

На фото, снятых на мобильные телефоны, виден тайник, оборудованный под полом в кухне дома, и в нем – пачки долларов.

«АП» не может подтвердить подлинность фотографий, но, судя по количеству пачек денег, сумма запечатленных на них денег может исчисляться миллионами долларов.

akhbor.com

Напомним, в Таджикистане в конце апреля была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства Таджикистана. Позже последовали аресты некоторых уволенных.

Первым был арестован Фируз Холмуродзода — бывший руководитель следственного управления Антикоррупционного агентства.

Вслед за ним были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова), зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля был задержан Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе 2017 года.

Хайрзода, по утверждению разных источников, задержали на севере Таджикистана при попытке покинуть территорию страны.

Его брат Кутбиддин Хайров — владелец рынка и футбольного клуба «Хайр» в городе Вахдат, откуда родом семья Хайровых, утверждает, что Давлатбек Хайрзода не имел намерения к бегству, а лишь хотел поехать в российские Минводы для лечения своего больного сердца, панкреатита и сахарного диабета, от которых страдает уже долгое время.

Прошел месяц со дня первого ареста сотрудников антикоррупции, но руководство Антикоррупционного агентства пока не дает никаких официальных комментариев по ходу расследования.