Главное управление внутренних дел Ташкента в воскресенье открыло собственный новостной канал в популярном мессенджере Telegram, сообщает газета Новости Узбекистана.

ГУВД Ташкента 21 мая запустило собственный новостной канал в популярном мессенджере Telegram. За неполные сутки подписчиками канала стали почти 5 тысяч человек.



Канал транслирует новости и объявления, публикуемые на официальном сайте главного управления, который несколько дней назад начал работать в активном режиме.

Ежедневно сайт guvd.uz передает сводку по совершенным преступлениям в городе, произошедшим пожарам, дорожно-транспортным происшествиям, а также проведенным сотрудниками правоохранительных органов мероприятиям по профилактике правонарушений.



Теперь вся эта информация стала доступна и для пользователей мессенджера Telegram. В канале доступны ссылки на материалы, опубликованные на сайте.