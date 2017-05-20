Участнику боевых действий в Афганистане, гражданину Узбекистана Ринату Ходжаеву 20 мая вручены две боевые государственные награды СССР — медаль «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги», передает ИА REGNUM.

Награды нашли героя спустя почти 30 лет, справедливость восторжествовала», — сказал ИА REGNUM военный атташе РФ при посольстве России в Ташкенте Сергей Чернышев.

По его словам, ранее военным атташатом посольства был организован запрос в Центральный архив Минобороны России, проведена определенная работа по поиску соответствующих документов.

«Результатом стало подтверждение из госархива о награждении государственными наградами СССР солдата срочной службы Рината Ходжаева», — отметил Чернышев.

Ходжаев был награжден указами Президиума Верховного Совета СССР медалью «За боевые заслуги» от 25 июля 1989 года и медалью «За отвагу» от 28 ноября 1991 года, добавил дипломат.

«Наградные удостоверения, подписанные президентом России Владимиром Путиным, вручены герою в торжественной обстановке», — заключил Чернышев.

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тысяч граждан Узбекистана, 1,5 тысячи из них погибли, около 2,5 тысячи солдат и офицеров вернулись инвалидами.