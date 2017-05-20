Президент России Владимир Путин поздравил Хасана Рухани с победой на выборах президента Исламской Республики Иран. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет РБК.



В поздравительной телеграмме к Рухани Путин подтвердил готовность к совместной работе и дальнейшему развитию российско-иранских отношении.



Также Путин выразил уверенность в успешной реализации договоренностей о поддержке стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Договоренности между двумя странами были достигнуты в том числе и в ходе официального визита Хасана Рухани в Россию 28 марта 2017 года.

Выборы в Иране прошли 19 мая. По словам вице-министра внутренних дел Ирана Али Асгара Ахмади, в голосовании приняли участие 40 млн человек, а явка на выборах составила 70%.

По данным источника агентства Reuters, по результатам подсчета 37 млн бюллетеней за Рухани проголосовали 21,6 млн человек, в то время как за Раиси — 14 млн человек.



Также в президентских выборах Ирана участвовали бывший вице-президент страны Мостафа Хашеми-Таба и Мостафа Ака-Мирсалим из партии «Исламская коалиция». Хотя Рухани сохранял лидирующие позиции на протяжении всей выборной компании, его главным конкурентом считался Раиси.