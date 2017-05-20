Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют 39 процентов американцев. Как говорится в специальном исследовании Reuters и социологической службы Ipsos, это рекордно низкий показатель для 45-го президента США.

Отрицательно оценили работу Трампа 55 процентов опрошенных. Около 6 процентов респондентов не смогли оценить работу президента США.

Опрос проводился 12–16 мая 2017 года среди почти 2000 человек.

По утверждению Reuters, снижение рейтинга Трампа связано с последними скандалами в Белом доме. В частности, на уровне одобрения президента сказались публикации 16 мая, сообщившие, что Трамп передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку.

Кстати, завтра Дональд Трамп выступит с речью об исламе во время визита в Саудовскую Аравию. Завтра он встретится за обедом с лидерами более 50 мусульманских стран и выступит с «вдохновляющей прямой речью о необходимости противостояния радикальной идеологии и надеждах президента на восприятие ислама, как мирной религии», заявил Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Макмастер отметил, что первая зарубежная поездка Трампа в качестве президента направлена на поощрение единства мусульман, иудеев и христиан, учитывая, что он также посетит Израиль и Ватикан в рамках девятидневного турне, охватывающего пять стран, пишет "Голос Америки".

Издание отмечает, что некоторые из самых спорных моментов предвыборной кампании Трампа и его пребывания на посту президента связаны с заявлениями и политическими решениями, касающимися мусульман.

В ходе избирательной кампании он призывал к запрету на въезд мусульман в США до тех пор, пока иммиграционные власти не найдут возможность установить, может ли кто-либо из них совершить теракт.

Вскоре он отказался от этой идеи, но уже на посту президента дважды пытался ввести ограничения на въезд в США.

В первом случае они касались жителей семи стран с преимущественно мусульманским населением, где происходили теракты. Во втором случае из списка стран был исключен Ирак, но ограничения по-прежнему касались жителей Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Судана и Йемена.