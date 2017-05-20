Молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, завершила свое выступление на чемпионате Азии-2017 в Таиланде. В заключительном туре в группе «В» подопечные Пайрава Вохидова одержали крупную победу над сборной Китайского Тайбэя со счетом 6:0, сообщается на сайте Федерации футбола РТ.

В составе нашей сборной дублем отличился Умед Кузиев. Еще по одному мячe на свой счет записали Фируз Сангов, Шавкат Халимов, Сомон Саидзода и голкипер Фируз Бекмуродов. Для Бекмуродова это второй забитый гол на чемпионате. Ранее наш вратарь отличился в матче со сборной Японии (5:5).

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Таким образом, набрав четыре очка в четырех сыгранных матчах на чемпионате Азии-2017 в Бангкоке, молодежная сборная Таджикистана завершила свое выступление на турнире, заняв четвертое место в группе «В».

Осечки в двух стартовых поединках чемпионата против Индонезии (3:5) и Вьетнама (2:4) не позволили таджикским футзалистам выйти из группы. Из нашей группы в четвертьфинал вышла сборная Индонезии, набравшая восемь очков. Второй четвертьфиналист определится по итогам матча между сборными Вьетнама и Японии. Для выхода в следующий раунд вьетнамских футзалистов в этой встрече устроит и ничья.