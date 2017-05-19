В Швейцарии завершилась двухнедельная Международная конференция сторон трех химических конвенций (Базельской, Стокгольмской и Роттердамской), регулирующих обращение с химическими веществами и отходами. Об основных результатах, достигнутых на конференции, а также оставшихся проблемах, актуальных и для Таджикистана, - в материале «АП».

Завершился двухнедельный марафон по обсуждению повесток дня Конференций сторон трех химических конвенций: Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле. Мероприятие на глобальном уровне проводилось со стороны Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) совместно с Секретариатом трех химических конвенций, которые призвали делегации стран-участников, а это представители госсектора, международных и неправительственных организаций и эксперты, прийти к общему компромиссу.

Делегаты из более 170 стран мира, а это 1300 участников, обсуждали проблемы регулирования химических веществ и отходов. 80 министров приняли участие в переговорах на высшем уровне. Итогом этого важного политического мероприятия стало то, что перечислены дополнительные химические вещества, установлено новое партнерство в области бытовых отходов и предоставлен мандат на борьбу с загрязнением морей и океанов пластиком.

Конференция собрала делегатов из почсти 180 стран Asia-Plus

Для чего это нужно?

Наше здоровье и благополучие зависит от качества воздуха, которым мы дышим; воды, которую мы пьем, и земли, на которой мы живем. Экологические причины ежегодно составляют 22% всех смертей во всем мире: 17% всех случаев рака, 25% инсультов и 44% случаев астмы.

Согласно докладу, опубликованному Всемирным банком в прошлом году, в Европе и Центральной Азии загрязнение воздуха, создаваемое автотранспортными средствами, промышленностью и энергетикой, привело к более чем 500 000 преждевременным смертям, в финансовом эквиваленте это $1,2 триллиона.

Кроме того, согласно исследованиям, проведенным несколько лет назад, более 38% вспышек заболеваний на Кавказе и 30% в Центральной Азии были связаны с загрязненной водой. Наконец, эти тревожные цифры еще более усугубляются данными о других опасностях для здоровья, включая воздействие токсичных химических веществ и пестицидов, а также увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата.

За последние 30 лет такая ситуация привела страны в общеевропейском регионе к созданию механизмов для решения проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем. Ряд конвенций и программ ООН отвечает на эти вызовы.

Устранение экологических угроз для здоровья человека требует прозрачного принятия решений и участия общественности. Это было основной целью прошедшей конференции.

Принятые решения

Был достигнут значительный прогресс при обсуждении всех трех конвенций. «Мы наблюдаем рост позитивных обязательств со стороны правительств. Устойчивое управление химическими веществами и отходами должно быть выполнено, чтобы наше здоровье и здоровье наших детей находились под защитой, где бы мы ни жили, и независимо от нашей работы, независимо от пола, национальности или дохода», - отметил Исполнительный секретарь ЮНЕП Рольф Пайет.

В Базельской конвенции был согласован ряд важных решений, включая создание нового партнерства между государственным и частным секторами в области бытовых отходов, в целях оказания странам помощи в решении этой проблемы, вызывающей все большую озабоченность общественности.

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На основе консенсуса, Роттердамская конвенция добавила еще четыре химических вещества и пестицида, следы которых обнаружены в воздухе, воде и отходах. Исполнительный секретарь Всемирной Продовольственной Программы Уильям Мюррей, отметил, что для достижения глобальной продовольственной безопасности и повышения уровня жизни населения необходим более устойчивый подход к интенсификации сельскохозяйственного производства. Здоровая почва, запасы чистой воды и биологически разнообразные экосистемы являются важными компонентами в создании будущего без химикатов.

Под юрисдикцию Стокгольмской конвенции удалось включить все рекомендованные стойкие органические загрязнители, а именно декаБДЭ, короткоцепные хлорированные парафины (КЦХП) и гексахлорбутадиен (ГХБДЭ), которые будут теперь уменьшаться и устраняться в интересах нынешнего и будущих поколений.

Безопасное обращение с химическими веществами и отходами имеет важное значение для реализации целей устойчивого развития ООН - сокращению бедности, доступу к здравоохранению, гендерным вопросам, воде, развитию городов, продовольствию, устойчивому развитию и производству.

IPEN против

Роль негосударственного сектора была заметной на протяжении всей конференции. Международная сеть общественных организаций по защите окружающей среды и здоровья людей от токсичных химических веществ (IPEN), которая работает в более чем 100 странах мира, выступила против некоторых принятых решений конференции.

«На конференции сторон по Стокгольмской конвенции, было принято решение включить два токсичных химических вещества под юрисдикцию конвенции. Однако одновременно с этим решением, правительства разрешают их использование!, - говорится в официальном пресс-релизе IPEN, - Химические вещества включают дека-бромодифенил эфир – антипирен, которые обычно обнаруживается в электронных отходах, а также хлорированные парафины с короткой цепью – промышленный химикат, который применяется в качестве смазки при обработке металлов резанием, а также как антипирены в пластике на основе ПВХ, в резине и в ковровых покрытиях. Другие виды применения включают использование в качестве пластификаторов в красках, клеях и герметиках. Оба химиката обладают высокой токсичностью, длительное время не разлагаются в окружающей среде, способны перемещаться на большие расстояния и накапливаться в пищевых цепях. Недавнее исследование IPEN подтверждает их присутствие в игрушках для детей».

Не все детские игрушки безопасны для ребенка

По мнению представителей IPEN, периоды времени, установленные на конференции для различных исключений – беспрецедентны. Например, использование декаБДЭ разрешено в новых автомобилях и запасных частях еще почти в течение 20 лет, до 2036 года. В то же время изначально в тексте Конвенции установлен срок действия специальных исключений – пять лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой не смогут легко выполнять требования Конвенции по вопросам отходов, так как небольшая группа стран отвергла предложения наносить на новые товары маркировку, предупреждающую о присутствии в них КЦХП и декаБДЭ. «Право потребителей и правительств на информацию – фундаментальный принцип химической безопасности, - говорит Ольга Сперанская, сопредседатель IPEN, - Не имея информации, потребители будут покупать товары и непредумышленно подвергать своих детей воздействию токсичных веществ. И это будет происходить потому, что правительства не осмелились потребовать от промышленности маркировать химические вещества в товарах».

Делегаты договорились продолжить переработку отходов, содержащих токсичные антипирены, которые содержатся в мебели и электронных отходах. Если эти химические вещества не убраны из отходов, то при переработке они переходят в новые товары. Такая практика нарушает требования Стокгольмской конвенции, которая ясно запрещает переработку и повторное использование веществ, включенных в список Конвенции.

Хотя делегаты Роттердамской конвенции рассматривали вопрос о включении шести веществ под юрисдикцию данного соглашения, в ходе дискуссии некоторые страны заблокировали решение о включении хризотилового асбеста и параквата в список конвенции.

Почему это так важно для Таджикистана?

Хотя делегация Таджикистана не участвовала в конференции, эти проблемы являются важными не только для всей Центральной Азии, но и для нашей страны, в частности.

Место с табличкой таджикистана пустует Asia-Plus

В Таджикистане накоплены сотни тонн отходов химической промышленности и устаревших ядохимикатов, хотя Таджикистан подписал и ратифицировал Стокгольмскую конвенцию ООН о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и взял на себя обязательства избавиться от них. В соответствии с Национальным планом действий по выполнению РТ обязательств по Стокгольмской конвенции о СОЗ до 2007 года в стране было обследовано 167 складов с суммарным содержанием в них около 240 тонн пестицидов.

Проблем по химическим отходам у Таджикистана много. Взять для примера столицу республики, которая, по сути, не является промышленным городом, а химические загрязнения в ней усиливаются с каждым днем. Почему?

Раньше у нас была одна ТЭЦ, работающая на угле, а сейчас сдана в строй вторая, которая увеличивает энергетическую мощность в четыре раза. Уголь содержит примеси ртути, выбросы которой распространяются на большую территорию. А ртуть – металл самого опасного класса токсичности. Из того же самого опасного класса и пестицид ДДТ, называемый в народе дустом, который запрещен еще при Союзе, но до сих пор используется у нас в сельском хозяйстве. Не стоит забывать, что ДДТ оказывает на человека нервно-паралитическое воздействие, влияет на наследственность, вызывает злокачественные опухоли, через пищевые цепи нарушает эндокринную систему. Этот пестицид, по-прежнему, продается на рынках, возможно, его завозят из Китая или достают из двух могильников ядохимикатов, которые находятся на территории Таджикистана. Все это еще раз показывает, что Конвенция о СОЗ в стране выполняется не должным образом.

Таджикистан присоединился к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением в 1998 году, к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях - в 2002-м. Но пока не ратифицировал Роттердамскую конвенцию, которая посвящена процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.

«Участие на конференции по трем химическим конвенциям очень важно для наших стран, - отметил эксперт Независимой экологической экспертизы из Кыргызстана Олег Печенюк, - Поскольку каждый раз на подобных конференциях мы узнаем о новых химических веществах, которые включаются в списки конвенций или наоборот, запрещаются. Ежегодно в мире появляются новые химические вещества. Например, ситуация по пестицидам: на рынок попадают смеси с новыми торговыми названиями, состав которых мы должны знать. Следует также помнить, что если Европа не пустит к себе какое-либо оборудование, вредное с экологической точки зрения, то оно может попасть к нам из Китая, поскольку национальные системы отслеживания опасных химических веществ в товарах не на должном уровне. В любом случае, запреты, которые исходят из решений конференции, стимулируют наши страны, чтобы они находили решения, способствующие обезопасить себя».

Сообща найти общее решение

«Один из наиболее важных вопросов, который был обсужден на конференции сторон, это включение новых химических веществ в список Конвенции о СОЗ. Эти вещества, как показывает практика, в наших странах не регулируются и не контролируются, - отмечает российский эксперт Ольга Сперанская, - Резолюции конференции, могут послужить единственным юридическим документом, на которые могут опираться наши страны при принятии решений и на их основе разрабатывать свое национальное законодательство». По ее словам, второй важный для наших стран вопрос, обсуждаемый на конференции, это проблема переработки отходов, содержащих полибромированные дифениловые эфиры. «С 2009 года страны Европейского союза и Канада получили специальное разрешение (исключение), позволяющее перерабатывать такие отходы. В результате новые товары, произведенные из переработанных отходов, будут, по-прежнему, содержать полибромированные дифениловые эфиры. Такие товары расходятся по всему миру, включая страны ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии)», - говорит эксперт.

По ее словам, для того, чтобы бороться с подобными проблемами, необходимо опираться на опыт развитых стран и работать сообща, например, добиться у стран-производителей раскрытия информации, из каких веществ они производят товар.

«Но бывает, что сами производители не знают, какие вещества находятся в их товарах, потому что производственная цепочка идет с большими разрывами и полной информации о составе продукции, нет», - говорит эксперт.

Больной темой остается вопрос о включении хризотилового асбеста в список Роттердамской конвенции. Против выступают основные производители асбеста, к которым относятся Россия и Казахстан. «Роттердамская конвенция не запрещает химические вещества, ее цель – информировать страну, в которую экспортируют товар, о составе своей продукции, а потом уже дело импортирующей стороны, покупать или нет этот товар. Для стран Центральной Азии, куда также поставляется хризотиловый асбест – это актуально», - отмечает Сперанская.

Президенты трех химических конвенций - Стокгольмской, Базельской и Роттердамской обсуждают детали конференции Asia-Plus

Эксперт Ольга Цыгулева из Украины, которая работала на конференции в контактной группе по технической помощи в рамках Базельской и Стокгольмской конвенций, рассказывает, что здесь ключевым моментом обсуждения стали вопросы, связанные с содержанием стойких органических загрязнителей в отходах. «Позиция IPEN на конференции связана с минимизацией содержания СОЗ в отходах для уменьшения наносимого ущерба природе и здоровью человека как внутри стран, так и в транскордонном контексте, связанным с перемещением СОЗ», - говорит она.

Комментируя общую ситуацию со стойкими органическими загрязнителями, характерную для стран ВЕКЦА, Цыгулева остановилась на проблеме непригодных пестицидов, многие из которых находятся в списке Стокгольмской конвенции и которые остались в странах, как наследство СССР. «Главная проблема – что делать с этими запасами, которые находятся в разрушенных складах под открытым небом и грунтом, пропитанным этими препаратами с высоким содержанием СОЗ, - говорит она, - Вторая общая проблема, которая отслеживается в наших странах, это сжигание мусора, сопровождающееся выделением диоксинов – супертоксикантов XX века, которые занесены в список СОЗ. В странах ВЕКЦА из-за отсутствия раздельного сбора бытовых отходов, который частично препятствует попаданию в сжигательные печи хлорсодержащих фракций отходов (в основном, пластика) и приводит к минимизации выбросов диоксинов, из-за которых окружающая среда, и, естественно, здоровье человека подвергаются значительным рискам».

Рассказывая о роли гражданского сектора в решение экологических проблем, она указала, что необходимо как можно больше информировать общество о последствиях загрязнения окружающей среды, чтобы активизировать население и увеличить ее роль в принятии решений.

- В Украине, например, наша организация - ВЭОО «МАМА-86» проводит много тематическо-информационных кампаний, направленных на просвещение и обучение целевых групп населения делать осознанный выбор при покупках для минимизации негативных последствий для здоровья и окружающей среды. Например, отказаться от использования пластиковых пакетов. Советуем также перед покупкой того или иного товара, обязательно ознакомиться с его составом и избегать приобретения таких, которые в своем составе содержат вещества, являющиеся, например, эндокринными разрушителями, аллергенами и т.д.. В то же время мы активно работаем и с производителями. Благодаря такому сотрудничеству, нам вместе удалось разработать несколько важных законопроектов, связанных с новыми техническими регламентами о безопасности детских игрушек, косметических товаров, синтетических моющих средств, - отмечает Цыгулева.

…Подводя итоги конференции, хочется обратить внимание правительства страны к таким вопросам, как например, количество используемых ядохимикатов в Таджикистане. Ведь перечень разрешенных пестицидов в стране не обновлялся свыше десяти лет. Отсутствует также информация о количестве используемых химических веществ и завозимых пестицидах. Так как большая часть населения занята в сельском хозяйстве, и экспортирует в основном, фрукты и овощи, для республики очень важно, чтобы фермеры могли обезопасить себя и свою продукцию от опасных химических веществ и страна в целом, могла продвигать бренд экологически чистой продукции, как на внутреннем, так и внешнем рынке. В будущем следует уделить особое внимание диалогу между представителями государственных природоохранных учреждений, промышленных предприятий и общественностью по вопросам обеспечения химической безопасности.

Данная публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза. Ее содержание является предметом ответственности самого автора и не отражает точку зрения Европейского Союза.