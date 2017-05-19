В Душанбе стартовал Проект Европейского Союза «Техническая помощь в поддержку пенсионной реформы в Таджикистане». Проект будет работать в течение трех лет - до января 2020 года.

В рамках проекта Агентству социального страхования и пенсий (АССП) будет оказана поддержка в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, правовая реформа, актуарные прогнозы, а также обучение и наращивание потенциала сотрудников АССП, сообщает представительство ЕС в РТ.

Отмечается, что цель помощи состоит в том, чтобы поддержать борьбу с бедностью и всеобъемлющий экономический рост в Таджикистане посредством оказания поддержки в усовершенствовании системы социальной защиты, направленной на обеспечение справедливости, эффективности и повышения качества в соответствии со стратегиями сектора страны.

Проект будет стремиться к расширению возможностей АССП по созданию и управлению устойчивой универсальной пенсионной системой, эффективно удовлетворяющей потребности целевых бенефициаров. Успешная реализация Проекта приведет к созданию оперативной, устойчивой и универсальной пенсионной системы.

Проект является неотъемлемой частью Программы поддержки человеческого развития II (HDSP II), подписанной ЕС и правительством Республики Таджикистан в октябре 2014 года. Пенсионная реформа также лучше всего работает в сотрудничестве и координации с другими программами, которые поддерживает Европейский Союз в содействии дальнейшему экономическому и человеческому развитию в Таджикистане.

В период с 2014 по 2020 год в рамках Инструмента сотрудничества в целях развития, ЕС планирует предоставить 251 млн. евро в виде грантовой помощи для этих программ.

ICON-ИНСТИТУТ Кельна (Германия) возглавляет консорциум из Соединенного Королевства и Франции, реализующий проект, который начал свою работу в январе 2017 года.