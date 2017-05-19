Судья Перовского суда Москвы Сергей Савостьянов обязал родителей певицы Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 миллиона рублей, которые не были потрачены на лечение артистки, сообщает Интерфакс.

Представители родителей Фриске просили прекратить производство по иску из-за отсутствия доказательств, а также заявляли, что бухгалтер готовит полный отчет о расходовании средств.

При этом мать певицы Ольга Фриске не явилась на заседание, а бывший гражданский муж артистки Дмитрий Шепелев заметил, что значительная часть денег может находиться у нее.

Русфонд подал в суд на родственников Фриске после того, как полиция отказалась возбуждать уголовное дело о хищении средств, собранных на лечение певицы.

Всего благотворительная организация перечислила на счет певицы 26 миллионов рублей, но после смерти Фриске ее родственники смогли отчитаться о расходах только 4 миллионов.

Жанна Фриске умерла от рака 15 июня 2015 года.