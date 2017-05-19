Впервые на одном из самых крупных кинорынков мира MARCHE DU FILM, ежегодно проходящем в рамках Каннского международного кинофестиваля, который в этом году уже в 70-й раз собрал на Лазурном берегу кинематографистов со всего мира, выставлены проекты от продакшн-студии Таджикистана.

Как рассказал кинорежиссер Искандар Усманов, проекты трех его фильмов будут выставлены в течение 10 дней в фестивальном дворце в центре самой престижной киноплощадки мира.

Стенд таджикских кинопроектов в рамках Каннского кинофестиваля

«Приятно, что и проекты моих будущих фильмов выставлены на этом стенде. Эта заслуга компании Kazakhstan Cinema, которая наряду с тем, что впервые выставила проекты казахстанских кинокомпаний, представила и проекты от продакшн-студий Кыргызстана и Таджикистана. Таджикистан представлен компанией Pro Art и тремя кинопроектами: фильмами «Я вернусь», «Долгая дорога домой» и «Халола». Два первых сценария я написал сам, а третий - принадлежит нашему земляку Бахтиёру Худойназарову и Цунвазу Арбуду из Германии, режиссёром которого в данный момент я являюсь», - отметил Усманов.

АР Актриса Моника Беллуччи открыла 70-й Каннский кинофестиваль, дав старт 12-дневному марафону премьер, красных дорожек и самых громких вечеринок.

С 17 по 28 мая 2017 года во Франции проходит 70-й Каннский международный кинофестиваль. Ведущей церемоний открытия и закрытия является актриса Моника Беллуччи. Главный кинофестиваль мира в этом году юбилейный, его программы очень насыщенные. «ПрофиСинема» выбрала два десятка премьер, которые точно нельзя пропустить. Ханеке, Коппола, Пон Чжун Хо, Звягинцев, Озон, Полански и, конечно, Дэвид Линч и его «Твин Пикс».

АР Не только образ Беллуччи восхитил гостей церемонии открытия, но и ее ироничный перформанс с со-ведущим Алексом Лутцем, который завершился страстным поцелуем под аплодисменты зала.

Следует отметить, что Kazakhstan Cinema LLP, созданная в 2016 году в целях популяризации казахстанского кинобизнеса и продвижения казахстанского кино за рубежом, после участия на Европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля, Гонконгском ФИЛМАРТе, 35-м кинофестивале и кинорынке ФАДЖР, представила в Каннах более 25 кинопроектов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Соцсети Впервые компания Kazakhstan Cinema LLP открыла стенд на одном из самых крупных кинорынков мира MARCHE DU FILM, ежегодно проходящем в рамках Каннского международного кинофестиваля.

В рамках кинофестиваля в Каннах пройдет ряд встреч и переговоров с международными дистрибьюторами, прокатчиками, сейлз агентами, отборщиками фестивалей и продюсерами, презентации кинопроектов и международного кинофестиваля БАСТАУ, который в седьмой раз пройдет осенью в Алматы.

По словам Усманова, все три проекта оказались интересными для его коллег из Европы и Казахстана, поэтому их и выбрали.

«В этом киномаркете я принимаю участие впервые, но, к моему большому сожалению, хотя и был официально приглашен, по некоторым причинам не смог туда поехать. Были некоторые причины, чтобы остаться, в том числе работа над анимационным проектом фильма в Душанбе. Но я очень рад, что наши проекты выставлены на стенде в Каннах и уже получаю письма от продюсеров и режиссеров из других стран. Для меня это уже устойчивой шаг к новым результатам»,- сказал режиссер.

Архивное фото Искандар Усманов получил приз за лучшую режиссерскую работу за фильм "Телеграмма" Международного кинофестиваля во Вьетнаме в 2013 году.

По его словам, все три кинопроекта требуют небольших финансовых вложений и партнерства (ко-продукции) с другими странами. «Об этих сценариях знают и на «Таджикфильме», но пока нет возможности в одиночку реализовать их в нашей стране», - отметил Усманов и подчеркнул, что в настоящее время интерес кинозрителей и кинематографистов других стран к центрально-азиатскому кино растет с каждым годом.

«Я это вижу, когда бываю в других странах на различных кинофорумах. Мы должны использовать этот шанс и привлечь больше зарубежных меценатов, продюсеров и кинокритиков в Таджикистан. Надо объединять усилия и работать сообща, так как, чтобы завоевать сердце продюсеров из Европы, США или других стран, нужны качественные проекты, киносценарии, хорошие специалисты и талантливые актеры», - отметил режиссер.

Искандар Усманов на Международном кинофестивале в Одессе, 2016 год

Искандар Усманов надеется, что в следующем году Таджикистан снова будет представлен на таких престижных кинофестивалях, «но уже с готовой кинопродукцией».

«Участие кинематографистов из Центральной Азии на кинорынке демонстрирует мировому сообществу творческий потенциал Центрально-азиатского региона, включая весь спектр возможностей реализации кинобизнеса в самом сердце Евразии», - отмечает Диана Ашимова, представитель компании Kazakhstan Cinema LLP.

И.Усманов получил Диплом Международных молодых критиков за лучший фильм, Москва, 2009 год

Досье: Искандар Усманов родился в 1971 году в Таджикистане. Окончил филфак Таджикского госуниверситета. Работал главным редактором на телеканале «Анис» г. Канибадам, ведущим программы «Вместе» проекта МТРК «Мир» на ОРТ (Россия).

С 2001 г. работал в информагентствах РТ и международных организациях специалистом по вопросам СМИ и культуры.

В 2008 году окончил международную киношколу при Конфедерации союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии (Россия), а в 2011 г. - Азиатскую академию кино в Корее. Обучался в мастерской польского классика Кшиштофа Занусси.

Член Союза кинематографистов РТ и Союза журналистов РТ. Снял 15 документальных и художественных фильма («Человек дороги», «Да будет свет», «Судьба», «Хараму Халол» «Телеграмма», «То-то», «Счастье»). Пишет рассказы и киносценарии на социальные темы. Участник и призер международных кинофестивалей.