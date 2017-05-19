Публикуем ответ Главной военной прокуратуры Таджикистана на материал «Таджикские матери просят за своих сыновей – солдат».

«Главной военной прокуратурой Республики Таджикистан рассмотрено коллективное заявление жителей Рушанского района, сельсовета Багу, села Багу, опубликованное в газете иА51а-Р1и5’* 27-апреля 2017 года под заголовком «Таджикские матери просят за своих сыновей-солдат».

Органами военной прокуратуры по факту смерти военнослужащего войсковой части 06870 Министерства обороны Республики Таджикистан, рядового Илчибекова Эхсона в отношении рядового Асоева С.О. возбуждено уголовное дело по ст.ст.373 ч.2 п. “д” и 110 ч.З п. “в” УК Республики Таджикистана и избрана мера пересечения - заключение под стражу.

Кроме того, в отношении должностных лиц данной войсковой части майора Ахмадова И.Ш. и Саъдуллоева С.М. за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей повлекших тяжкие последствия также было возбуждено уголовное дело по ст.392 ч.1 УК Республики Таджикистан.

В ходе предварительного расследования вина Асоева С.О., Ахмадова И.Ш. и Саъдуллоева С.М. в инкриминир^емых им преступлениях была полностью доказана.

Приговором военного суда Душанбинского гарнизона от 21-апреля 2017 года Асоев С.О. был признан виновным по статям 373 ч. 2 п. “д” и 110 ч.З п. “в” УК Республики Таджикистана и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев, Ахмадов И.Ш. и Саъдуллоев С.М. были признаны виновными по статье 392 ч.1 УК Республики Таджикистана и осуждены каждый к лишению свободы сроком на 1 год.

Следует отметить, что Министерством обороны в соответствии с действующим Законодательством Республики Таджикистан членам семьи Илчибекова Э.Х выплачено денежное пособие в полном размере.

Согласно требований п.2 ч.2 ст.16 Закона Республики Таджикистан «О статусе военнослужащих» - членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, в качестве солдат, сержантов и старшин, полагается выплата 8 минимапьных месячных окладов по воинской должности по первому тарифному разряду, предусмотренному для военнослужащих, проходящих военную службу в добровольном порядке на должностях сержантов и старшин, установленных на день выплаты пособия.

Кроме того, членам семьи погибшего Илчибекова Э.Х. было выплачено денежное пособие для погребения и других необходи.мых расходов.

Необходимо указать, что Главной военной прокуратурой Республики Таджикистан совместно с руководством военных министерств и ведомств, в целях предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений при отсутствии между ними отношений подчиненности проводятся плановые и внеплановые мероприятия, в ходе которых со стороны работников военной прокуратуры на местах проводится разъяснительная работа по предупреждению фактов избиения военнослужащих и правовым последствия.м совершения данных правонарушений.

Одновременно в целях предупреждения преступлений и других правонарушений по инициативе руководства Главной военной прокуратуры в войсковых частях и подразделениях, в доступных для военнослужащих местах установлены телефоны доверия, где указаны номера телефонов руководства и работников военной прокуратуры. Кроме того, согласно указания Главного военного прокурора командирами подразделений и войсковых частей ежедневно проводятся телесные осмотры военнослужаших с привлечением военных экспертов и врачей.

Искоренение фактов неуставных взаимоотношений является одним из приоритетных направлений деятельности Главной военной прокуратуры и её подразделений на местах».

Заместитель Главного военного прокурора Республики Таджикистан, полковник юстиции Алимардонзода М.А.