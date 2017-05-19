Партия «Единая Россия» подготовила доклад о работе американских СМИ в России, в котором говорится, что они пытаются влиять на внутреннюю политику РФ.

В частности, как заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, во время выборов в Госдуму в 2016 году «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN распространяли в России информацию, которая "ставила под сомнение демократическую природу избирательной системы в России", сообщает ТАСС.

По словам Левина, в позитивном ключе эти СМИ упоминали только партии «Парнас» и «Яблоко», опираясь на источники в оппозиции, а в целом позитивных публикаций о выборах было не более 2 процентов.

По мнению Левина, работа упомянутых СМИ — часть «масштабной системы влияния США на внутриполитическую ситуацию в Россию».

Как передает «Интерфакс», Левин также заявил, что работа примерно 30 процентов значимых медиаструктур в российском информационном пространстве контролируется из-за границы. О каких структурах идет речь, неизвестно.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы после оглашения предварительных данных из отчета предложил обсудить тему работы «Радио Свобода», «Голоса Америки» и CNN в России на отдельном закрытом заседании с участием главы ФСБ Александра Бортникова.

«Единая Россия» начала работу над докладом о работе американских СМИ в РФ после того, как американский сенатор Джин Шахин в марте 2017 года предложила провести расследование деятельности российского канала RT. Шахин предлагала проверить, не нарушает ли работа RT закон об иностранных агентах в США.