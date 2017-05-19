Директор Агентства по контролю за наркотиками республики Шерхон Салимзода принял участие в 34-й Международной конференции антинаркотических структур (IDEC XXXIV). Она прошла в городе Пуанта Кана Доминиканской Республики 16-18 мая с участием высокопоставленных представителей антинаркотических ведомств стран мира.

Шерхон Салимзода представил участникам конференции подробную информацию об антинаркотической политике правительства Таджикистана, сообщил «АП» начальник пресс-центра АКН республики Хушнуд Рахматуллоев.

Глава АКН ознакомил присутствующих с инициативами и достижениями страны в области борьбы с наркотиками и отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков является составной частью борьбы с организованной преступностью, международным терроризмом и экстремизмом, сообщил Рахматуллоев.

«Глава АКН РТ подчеркнул важность укрепления и развития международного сотрудничества со всеми заинтересованными странами и международными организациями в достижении этой цели. Было подчёркнуто, что опыт Таджикистана в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков базируется на основе скоординированного сотрудничества и взаимного доверия антнаркотических ведомств стран региона», - заявил глава пресс-центра АКН.

Участники Конференции дали положительную оценку вкладу Таджикистана в борьбу с незаконным оборотом наркотиков, отметил он.