Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда примет участие в саммите арабо-мусульманских стран и США, который пройдет в городе Эр-Рияд 21 мая.

В рамках пребывания главы Таджикистана в Саудовской Аравии запланировано проведение ряда двусторонних встреч, сообщает источник в правительстве республики.

Ожидается, что первая встреча президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева, избранного на пост главы соседнего государства после кончины Ислама Каримов в конце прошлого года, состоится именно на полях саммита.

Выступление Эмомали Рахмона на саммите запланировано на 21 мая.

В саммите примут участие президенты США, Узбекистана, Афганистана, премьер-министр Пакистана, лидеры ряда арабских государств. В общей сложности представители более 50 стран мира.

Ожидается, что 21 мая в рамках саммита пройдут переговоры на высшем уровне.

Президент США Дональд Трамп встретится и пообедает с лидерами более 50 мусульманских стран.

Кстати, Трамп нарушив традицию американских президентов со времен Рональда Рейгана, которые выбирали Мексику или Канаду для своих первых зарубежных турне, отправится с поездкой в Саудовскую Аравию.

Ранее, как пишет Радио "Свобода", советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Дональд Трамп планирует выступить с «вдохновляющей речью» об исламе во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию, где находятся главные святыни этой религии.

«Трамп выступит с вдохновляющей прямой речью о необходимости противостояния радикальной идеологии и надеждах президента на восприятие ислама, как мирной религии», - отметил он.

Макмастер отметил, что первая зарубежная поездка Трампа в качестве президента направлена на поощрение единства мусульман, иудеев и христиан, учитывая, что он также посетит Израиль и Ватикан.