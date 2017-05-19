Сотрудники министерства внутренних дел и министерства образования Таджикистана проводят профилактические беседы среди старшеклассников и студентов на тему игры «Синий кит», массово распространившейся в сети. Целью создателей этой игры которой является совершение самоубийства со стороны ребенка.

Сейчас хэштеги, связанные с темой «игры», набирают "популярность" не только в России, Киргизии и Казахстане, но и в Таджикистане. Именно с этой целью, чтобы предотвратить распространение игры среди таджикских подростков, власти пошли на этот шаг.

В МВД РТ «АП» сообщили, что таджикских детей и подростков осведомляют о наличии такой «смертельной» игры, объясняют, почему это плохо.

Представители ведомств также проводят беседы с родителями, чтобы призвать их к бдительности и следить за поведением своих детей в интернете.

По данным МВД, в Таджикистане не зарегистрировано фактов суицида подростков после игры в «Синего кита» или «Розового пони».

Игра «Синий кит» длится 50 дней, на протяжении которых участникам выдают «задания». В многочисленных публикациях СМИ и блогеров говорится, что подростки, которые хотят участвовать в «игре», начинают с того, что оставляют на своих страницах в социальных сетях запрос на инструкцию и сопровождают его определенным хэштегом. После этого с ними связываются некие «кураторы» и дают «задания». Из заданий чаще всего упоминается просьба вырезать лезвием на руке рисунок, делать себе больно, смотреть страшные фильмы, просыпаться в 4:20 и пр. Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой. Тем, кто хочет выйти из «игры», якобы угрожают расправой с семьей. Также, существует аналогичная суицидальная игра «Розовый пони», который уже касается малышей.

Между тем, «АП» через Google trends попыталась понять, насколько жители Таджикистана интересуются этими смертельными играми. Анализ не может быть решающим, но показывает, что интерес к ним возрастает.

Таким образом, как показывает графика, начиная с февраля, в Таджикистане начали интересоваться словосочетанием «синий кит». Максимальную отметку оно достигло в середине апреля. Это словосочетание в основном ищут жители Душанбе, районов республиканского подчинения и Согдийской области.

Словосочетание «Розовый пони» таджикистанцы начали искать с апреля, и сейчас идет максимальная отметка поиска этого словосочетания. Это словосочетание в основном ищут люди, проживающие в Душанбе и районах республиканского подчинения.

В целом, среди жителей Душанбе и РРП имеет популярность слово «суицид» и «самоубийство». Этими словами интересовались целый год.

Ранее «АП» подготовила рекомендации для родителей, чтобы обезопасить детей. Что делать, чтобы защитить своего ребенка в сети, можно узнать в нашей инфографике.