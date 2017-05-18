Известный таджикский политический и государственный деятель, кандидат экономических наук, профессиональный энергетик Шоди Шабдолов в интервью «АП» поделился мнением о намерении стран региона восстановить Объединенную энергетическую систему Центральной Азии.

16 мая в Алматы собрались главы энерговедомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, чтобы обсудить вопросы восстановления единого энергокольца. Проект резолюции Объединенной энергетической системы Центральной Азии был согласован. Но пока он не подписан, так как страны должны согласовать между собой тарифы на транзит и поставку электроэнергии.

- Я как профессиональный энергетик занимаюсь данной проблемой с конца 1969 года, когда занимал должность главного инженера предприятий электрических станций и сетей ГБАО в составе Таджикглавэнерго. В советское время, Таджикглавэнэрго совместно с Минэнерго Узбекистана, Минэнерго Казахстана, Киргизэнерго и Туркменэнерго являлись частью Единой энергетической системы СССР, - говорит Шоди Шабдолов. - Управление Единой энергетической системой СССР осуществлялось из единого диспетчерского центра Москвы. Диспетчерское Управление энергосистемой Средней Азии осуществлялось из Ташкента, что было экономически чрезвычайно выгодно, так как, только Узбекистан граничил со всеми республиками Средней Азии. Говорю я это не понаслышке. В те годы я проходил стажировку в Минэнерго Узбекистана и Минэнерго России в Едином диспетчерском центре Москвы, вместе с главными инженерами всех республиканских и региональных энергетических систем.

Когда ренегаты типа Михаила Горбачева и Бориса Ельцина со своими подельниками начали разрушать Советский Союз, они нанесли смертельный удар по двум фундаментальным экономическим базисам СССР. Первый - по Единому народнохозяйственному комплексу СССР, второй - по Единой энергетической системе СССР.

Кто разрушил единую энергосистему России? Это Анатолий Чубайс, который отключил энергосистему России от Казахстана.

После данной акции, по словам энергетика, энергосистема Средней Азии была брошена на произвол, без всякой финансовой и технологической поддержки со стороны России.

- Строительство всех стратегических гидроэнергетических объектов типа Рогунской, Токтогульской ГЭС и топливно-энергетических мощностей Узбекистана, Казахстана и Туркменистана было прекращено. (Справедливости ради, следует отметить, что Россия помогла ввести в строй ГЭС Сангтуда-1). Все братские республики были вынуждены спасаться, по принципу "спасение утопающих, дело рук, самих утопающих", вследствие чего, Единая энергосистема Центральной Азии рассыпалась как карточный домик. Я и многие советские люди восприняли эту катастрофу, как личную трагедию, - говорит он.

От Лиссабона до Владивостока…

По словам Шабдолова, это было настоящим безумием, со стороны либерал-реформаторов. Они предполагали, что этим самым, Средняя Азия никогда не сможет восстановить свой энергетический потенциал и будет стоять с протянутой рукой в положении бедных родственников.

- Но как оказалось, все среднеазиатские республики не только выжили, но и сами стали большими игроками на энергетическом рынке Средней и Центральной Азии, - отмечает он. - Тут реформаторы запустили свою хитроумную уловку, давая пустые обещания по строительству Рогунской и других ГЭС региона. Руководители Среднеазиатских республик своевременно поняли это. Как звучит народная мудрость: "Слепой теряет свой посох только один раз".

В то же время, отмечает эксперт, поняв весьма выгодный энергетический и топливно-энергетический потенциал среднеазиатских республик, вкладывать инвестиции в энергетический комплекс нашего региона стали более мощные зарубежные страны от Китая до ЕС и Америки.

- Строительство CASA 1000, то есть сверхвысоковольтной ЛЭП, от Кыргызстана и Таджикистана до Кабула и Пешавара, является ярким тому примером, - отмечает Шоди Шабдолов. - Получилось так, что российские либералы обыграли сами себя, реально рискуя оказаться на обочине огромного энергетического рынка Центральной Азии.

Что теперь предпримет правительство РФ? Задается вопросом энергетик.

- Я убежден, что Россия подключит свою энергосистему к вновь создаваемой энергосистеме Средней Азии, считает он. - Лично я убежден, что в недалёком будущем, будет создана единая энергосистема Евроазиатского региона от Лиссабона до Владивостока. Но для этого требуется кропотливая работа по созданию новых геополитических и геоэкономических принципов сотрудничество.

Эксперт отмечает, что на одном из энергетических форумов стран Европы, России и СНГ в Москве, он высказал свою точку зрения в реализации этой идеи, так как это, по его мнению, единственное условие взаимовыгодного сотрудничества всех стран, которое благотворно повлияет на политическую обстановку в Евроазиатском регионе.

- Скажу больше, современные мировые технологии и ресурсы позволяют объединить в единую энергосистему все континенты Земного шара, - считает Шабдолов. - Например, через Береговой пролив можно выйти на Аляску и оттуда на Северную и Южную Америку, Через Гибралтар на Африку и так далее.

Поэтому, считаю, что прошедший форум в Казахстане по вопросу восстановления Единой энергосистемы Средней Азии является весьма своевременным и актуальным. И то, что инициатором созыва этого форума стал Узбекистан, вполне естественно, так как эта республика граничит со всеми государствами Средней Азии и с Афганистаном.

Система потянет?

- И касательно вашего вопроса: «выдержит ли энергосистема Таджикистана режим работы в Единой энергосистеме Средней Азии?».

Высоковольтные ЛЭП и подстанции, построенные при помощи Китая, полностью соответствуют мировым стандартам. Что касается устаревшей части оборудования Нурекской, Кайракумской ГЭС и других, то она активным образом обновляется при технологической и финансовой помощи и инвестиций Германии и других стран, - говорит он.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что, к сожалению, мы запоздали с реновацией оборудования энергосистемы республики.

- Лично я еще 15 лет назад поднимал в парламенте этот вопрос, но мои предложения не были поддержаны депутатами. Что касается обновления сетей 04-10 киловольт, с этой задачей при целесообразном использовании ресурсов может справиться сама республика, - уверен он. - При нынешнем техническом состоянии, большая часть потерь в сетях приходится именно на эти сети. Речь идет о потерях десятков миллионов долларов в год. Но я с оптимизмом смотрю на этот вопрос еще потому, что при воссоздании Единой энергосистемы Средней Азии, появятся новые стимулы для взаимопомощи и сотрудничества между братскими республиками региона, - заключил Шоди Шабдолов.