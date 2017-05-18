Заполняемость рейса по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент, осуществляемого узбекской госавиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» два раза в неделю, составляет не более 50 процентов. Именно по этой причине таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» не торопится открывать свой рейс в узбекскую столицу. Так в таджикском министерстве транспорта объясняют причину, почему до сих пор в Ташкент не летает таджикский самолет.

«Для нас главным было открытие авиарейса между Таджикистаном и Узбекистаном, чего ждали жители двух стран на протяжении долгих лет. Если рейс будет востребован и пассажиров станет больше, то конечно таджикская авиакомпания начнет летать в Ташкент. Сейчас же пока работа по налаживанию партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном продолжается», - сообщил «АП» источник в Минтрансе РТ.

Первый регулярный рейс из Ташкента в Душанбе осуществила узбекская авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 11 апреля. Тогда на борту самолета были 29 человек. Рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент осуществляется узбекской компанией два раза в неделю – по вторникам и субботам. Время полета составляет около одного часа.

Стоимость билета в одну сторону сейчас составляет 140 долларов, что, по словам посла Узбекистана в Таджикистане Шокосима Шоисломова, может и не такая высокая для бизнесменов, но слишком дорогая для простых граждан.

- Мы постараемся снизить цены на авиабилеты, – сказал он.

Как отметил ранее официальный представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане Орифджон Рузимуродов, с открытием данного направления у туристов и представителей различных организаций и ведомств появится больше возможностей воспользоваться услугами авиакомпании в перелетах транзитом через Ташкент. Помимо этого, граждане двух соседних республик смогут за довольно короткое время совершать взаимные поездки друг к другу.