После публикации материала «Отдай козу, получи счетчик!» в газете Asia-Plus, где речь шла о незаконных действиях сотрудников компании «Барки Точик» по отношению к потребителям, на место конфликта выехали сотрудники энергохолдинга, вслед за ними отправились и корреспонденты «АП».

На следующий день после выхода газеты в редакцию «АП» позвонили жители села Хонако, они пожаловались, что к ним приехали сотрудники электросетей города Турсунзаде, чтобы разобраться с «жалобщиками». По словам местных жителей, сотрудники холдинга заставляли людей отказаться от своих прежних жалоб, снимая все это на видеокамеру телефонов.

Для тех, кто не в курсе, напомним, контролеры «Барки Точик» обязали жителей кишлака оплатить установку новых счетчиков, которые обязаны ставить и обслуживать бесплатно! Так они заменили порядка 50-60 электросчётчиков, при этом цены на них были разные – от 120 до 300 сомони.

В материале также рассказывалось о семье Исроила Раджабова, из чьего дома контролеры за долги насильно увели козу.

Юристы объяснили, что действия контролеров подпадают под статьи «Грабеж» и «Самоуправство». Требование же платить за бесплатные счетчики может рассматриваться как коррупционное преступление.

По телефону жители села рассказали, в частности, о том, что главному герою истории – Раджабову, сотрудники «БТ» пообещали дать 100 сомони и 30 метров кабеля бесплатно с условием, что он расскажет все в иной версии. В новой интерпретации контролер уже не отбирает, а покупает козу…

Узнав о новых жалобах жителей села Хонако, журналисты «АП» уже в пятницу выехали на место. И, как оказалось, вовремя.

В беседе с журналистами многие жители еще раз подтвердили, что контролеры брали с них деньги за установку электросчётчиков – от 110 до 300 сомони. При этом никаких квитанций они не выдали. Кроме того, жители отметили факты грубого обращения контролеров с людьми. Например, одного 70-летнего инвалида-пенсионера контролеры не только оскорбили бранными словами, но и на несколько дней лишили света.

Замглавы «Барки Точик» указала вернуть людям деньги

Потом мы поднялись к дому Раджабова, который лишился козы. Здесь собралась представительная комиссия: представители «Барки Точик» во главе с Мавджудой Холикзода - замглавы «Барки Точик», группа местных жителей, а также председатель махаллинского комитета Хаитбобо Имомов.

Холикзода подтвердила, что счетчики должны устанавливаться бесплатно, компания выделяет деньги на хозяйственные нужды каждому отделению в районах и городах.

Контролер, который увез козу взамен установленного счетчика - Кадриддин Ходжаев – признал свою вину:

- Да, действительно, у абонента не оказалось денег на оплату установленного счетчика, вот я и забрал его козу, - сказал он, отвечая на вопросы Мавджуды Холикзода.

Он также признал, что не имеет профильного образования, работает контролером с начала года. Рассказал и о том, что устанавливал счетчики за плату – брал с каждого абонента по 250 сомони.

- Я не понял, почему ты на камеру вчера говорил, что продал свою козу контролеру, а сегодня твердишь, что он ее забрал, - между тем решил выяснить у хозяина козы глава турсунзадевского отдела продаж электроэнергии Сухбатулло Шукуров.

- Вчера вас было много, вы были настойчивы, и у меня не было выхода, кроме как сказать на камеру телефона как вам угодно, - отметил Раджабов.

Открылся и такой факт, что в кишлаке 120 домохозяйств и только 40 из них исправно платят за использованную электроэнергию.

В итоге зампред энергохолдинга дала поручение руководителю местных энергосетей вернуть все деньги, которые контролёры брали у потребителей за установленные счетчики. Кроме того, обязала установить всем хозяйствам новые электросчетчики и решить вопрос с долгами населения.

«Барки Точик»: Виновные наказаны

Ответ на статью «Отдай козу, получи счетчик» («АП» №33 от 04.05.2017) от энергохолдинга «Барки Точик».

11 мая 2017 года в Турсунзадевских ЭС с участием председателя ОАХК «Барки Точик» М. Исмоилзода, мэра города Турсунзаде С. Саломзода и руководителей других структур компании было проведено расширенное собрание, на котором были обсуждены факты, приведенные в статье. Председатель рабочей комиссии М. Холикзода выступила об итогах проверки.

Было отмечено, что большинство фактов статьи нашли своё подтверждение. Поставлена задача в течение одного месяца изучить техническое состояние обеспечения электричеством жителей кишлака Хонако и всесторонне оказать им техническую помощь. Для учета использованной электроэнергии и своевременной полной её оплаты принять конкретные меры. За этот срок полностью изучить ситуацию с заменой электросчетчиков и вернуть средства тем потребителям электроэнергии, в счетчиках которых нет фактов человеческого вмешательства. После внесения в учет новых хозяйств и заключения договоров с Турсунзадевскими ЭС установить им электросчетчики и обеспечить электроэнергией.

По итогам проверки контролёр К. Ходжаев освобожден с занимаемой должности, начальнику юридической службы Турсунзадевских ЭС Б.Султонову объявлен строгий выговор с последним предупреждением, начальнику отдела по работе с бытовыми потребителями Турсунзадевских ЭС Б. Чупонову объявлен выговор. Операторам биллинговой системы 3. Курбоновой и А. Хаитову, технику по бытовым потребителям М. Мирзомуддинову объявлены предупреждения.

Руководству Турсунзадевских ЭС будет определено наказание на расширенном заседании ОАХК «Барки Точик» по завершении проверки рабочей комиссии.

Председатель ОАХК «Барки Точик» М. Исмоилзода и мэр г. Турсунзаде С. Саломзода выступили на заседании и ответили на вопросы присутствующих.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Накануне выхода этого номера газеты мы еще раз позвонили в село, чтобы проверить, решился ли за неделю их вопрос. И, как оказалось, указания зампреда энергохолдинга выполнять на местах никто и не собирался.

- Козу хозяину, а деньги жителям села не вернули, - говорит один из жителей села Хонако.

По непроверенной информации, в ближайшее время кишлак намерен посетить председатель города Турсунзаде Суджоуддин Саломзода. Возможно, после этого визита вопрос с энергосетями наряду с другими проблемами сельчан все-таки решится, надеются местные жители.

Как сообщил «АП» на условиях анонимности один из жителей Турсунзаде, на днях его по месту жительства посетил контролер местных электросетей. Увидев у него тот самый номер «АП» с козой на первой полосе, заявил ему, что газета им не указ, они приврали, «пусть по всей стране и даже миру счетчики будут бесплатными, но в Регаре они были и будут платными».

Он намекнул, что если будет нужно, они найдут любую причину оштрафовать абонента или вообще отключить от подачи электроэнергии…

В ближайшее время мы намерены снова посетить село Хонако города Турсунзаде и на месте узнать, чем же закончилась эта история.