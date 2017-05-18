Миллиардер Алишер Усманов записал и выложил «Вконтакте» 12-минутное видеообращение к оппозиционную политику Алексею Навальному. Обращение посвящено судебному иску Усманова к Навальному, рассмотрение которого началось в Москве 18 мая 2017 года.

В ролике Усманов обращается к Навальному на «ты» и сначала комментирует слова оппозиционера о том, что он является уголовником, пишет «Медуза». По словам Усманова, он действительно сидел в тюрьме при советской власти по сфабрикованным делам, но его судимость погашена, в отличие от судимости Навального. «Из нас двоих уголовник — это ты», — говорит Усманов.

Усманов называет Навального «неучем», «лузером» и «неудавшимся бизнесменом», неоднократно сомневается в его юридической квалификации и обвиняет его во вранье о бизнесе Усманова. В частности, он резко критикует слова Навального о том, что состояние Усманова заработано сомнительным путем, а также опровергает заявления о том, что миллиардер не платит налоги в России. Усманов сообщил, что только в прошлом году заплатил 2,7 миллиарда рублей налогов.

Усманов отрицает, что когда-либо платил взятки. «Вообще, ты как-то поглубже расследовал бы», — говорит миллиардер, критикуя расследования фонда борьбы с коррупцией Навального. Он предложил Навальному извиниться за обвинения в адрес Усманова и «жить спокойно».

«Никогда в жизни такому как ты невозможно доказать, что я преступник, что я вор. <…> В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша», — говорит Усманов в конце ролика.

В начале марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе, которым якобы пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев. В ролике утверждалось, что Алишер Усманов в качестве взятки передал фонду, близкому к Медведеву, усадьбу.

Усманов ответил на обвинения Навального спустя месяц и решил подать в суд.