Единый номер службы спасения «111», который был создан для удобства вызова всех экстренных оперативных служб в октябре 2011 года, не оправдал надежд и постановлением правительства Таджикистана, опубликованном в государственных изданиях 18 мая, единый номер заменен на «112».

По мнению экспертов, конфигурация цифр «111» оказалась слишком легкой, и на номер поступали ненужные вызовы. Новый номер службы спасения - «112» - может заработать в конце июля, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО республики Умеда Юсупова.

«Этот день будет вписан золотыми буквами в историю КЧС Таджикистана», - говорил в октябре 2011 года на церемонии запуска единого номера службы спасения «111» экс-глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Хайбулло Латипов. Тогда отмечалось, что проект удалось реализовать при содействии Международной организации по миграции и финансовой поддержке посольства Японии.

На практике получилось так, что на звонки единого номера службы спасения отвечали только сотрудники КЧС.

«Из-за простой конфигурации цифр на номер «111» поступало очень много ненужных звонков, в частности от детей; все это приводило к ненужной трате времени экстренных служб, поэтому сейчас он работает только в рамках КЧС», - говорила ранее Умеда Юсупова.

Пока новый единый номер не заработал, у всех остальных экстренных служб работают привычные номера: со стационарных телефонов - 01 (пожарная служба), 02 (милиция), 03 (скорая помощь), 04 (служба газа), с мобильных – впереди номеров добавляется единица – 101,102 и т.д.

Кроме того, в апреле прошлого года в Таджикистане заработал телефон-коммутатор «1919» Министерства внутренних дел, на который можно позвонить, как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

В России единый номер службы спасения аналогичный – 112. Но там номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, в России также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарного телефона и по номерам 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.

Номер 112 доступен со всех телефонов бесплатно. Номер 112 также можно набрать без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.