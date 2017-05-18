Верхняя палата парламента Таджикистана 18 мая поддержала поправки в закон «О местных органах государственной власти», согласно которым главы областей, городов и районов Таджикистана больше не являются представителями президента на местах.
В законе словосочетание «представители президента на местах» заменено на фразу «главы областей, городов и районов подотчетны президенту Таджикистана».
Сенаторы также поддержали поправки в закон «О среднем профессиональном образовании», согласно которым при поступлении в техникумы лицам, отслужившим в армии, сиротам, инвалидам представляются льготы, перечень которых устанавливает правительством республики.
Также сенаторы одобрили поправки в закон «О правовом статусе депутата маджлисов ГБАО, областей, городов и районов». Согласно внесенным изменениям руководство всех соответствующих территориальных органов обязано принимать своего депутата по любым вопросам безотлагательно и ответить на все его вопросы.
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Евро9
Тогда надо внести поправку с формулировкой "за исключением лиц родственников".
Спецагент9
:) Я уж подумал что их всех уволят на***.