В редакцию «АП» обратились несколько родителей выпускников школ, выразивших недовольство полным запретом «Последнего звонка». Министерство образования и науки Таджикистана считает, что виноваты в этом сами школьники, учителя и родители.

- Мы согласны, выпускные балы, дорогие подарки, прогулки на машинах по городу – все это вызывало недовольство многих родителей и горожан, – говорят родители. – Но ведь можно же оставить торжественную линейку, без дорогих платьев, без подарков. Немного шаров, музыки и цветов, фото на память. Выпускников в торжественной обстановке поздравили бы учителя, известные личности – бывшие ученики школы. Пожелали бы им успехов. Скромно, красиво, памятно.

Однако в Минобрнауки ответили, что «Звонок зрелости» отменен без всяких исключений.

В принятии этого решения, по словам начальника управления среднего школьного образования Минобрнауки Абдуджаббора Алиева, виноваты сами выпускники, учителя и родители.

- В последние годы «Звонок зрелости» превратили в вакханалию. Стало обычным делом дарить дорогие подарки учителям, заказывать на выпускные балы и линейку дорогие платья, фотоальбомы, подъезжать на последний звонок на крутой машине (обычно арендованной) с подружкой. А после последнего звонка носится по городу на авто, кричать, подвергать свою жизнь и жизнь других граждан опасности. Кому это нужно? - вопрошает Алиев.

Как отметил представитель министерства, два года назад, идя навстречу пожеланиям части родителей, выпускников, руководство Министерства образования и науки республики разрешило в школах провести торжественную линейку. Этому мероприятию в общеобразовательных школах было решено посвятить 45 минут – с 8.00 до 8.45.

- Несмотря на то, что последний звонок должен был проходить без помпезности, в рамках требований Минобразования, в этот день почти во всех школах наблюдался ажиотаж среди выпускников и их родителей. Опять пошли подарки учителям, дорогие платья, фотосессии, машины, - говорит Абдуджаббор Алиев. - Все попытки запретить подобное проведение «Последнего звонка», «Иди Алифбо» (прощание с букварем) в школах, «До свидания детский сад», не давали результатов. Праздники все равно проводились, с родителей собирались огромные суммы на подарки и прочее. Чтобы прекратить все эти поборы, Коллегия министерства приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и преподавателей. Следить за выполнением данного постановления будут Управление кадров министерства, а также управления образования на местах.

В отношении директоров и учителей будут приниматься строгие меры – выговоры, строгие выговоры либо увольнение.

Относительно торжественной линейки, Алиев пояснил, что она пройдет как обычная будняя линейка.

- На ней директора школ может быть зачитают списки тех, кто допущен к выпускным государственным экзаменам, и не более, - сказал начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки.

Теми школьниками, которые будут разъезжать 7 июня на машинах, будут заниматься сотрудники ГАИ.

Согласно решению Коллегии Минобрнауки, в этом году, как и в прошлом, учебный год завершится 7 июня, в этот день занятия пройдут по обычному учебному графику. В этом году стены средних школ покинут 124 тысяч человек.

В 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.