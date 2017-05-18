Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев поднял вопрос об исполнении в стране закона об упорядочении традиций. По его мнению, несоблюдение норм закона связано именно с безразличием со стороны чиновников.

Махмадсаид Убайдуллоев на сегодняшней сессии верхней палаты таджикского парламента призвал сенаторов не оставаться в стороне и не проявлять равнодушие к вопросам, касающимся ситуации в стране и мире.

Спикер поручил всем членам верхней палаты парламента Таджикистана в течение одного месяца в своих избирательных округах провести встречи с населением и изучить мнения электората о достижениях и проблемах принятого 10 лет назад закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

«Отдельные нормы данного закона успешно реализуются в некоторых странах Центральной Азии, а у нас этот закон выполняется со скрипом, постоянно нарушаются его требования, почему это происходит надо узнать на местах, у наших избирателей», - заявил Убайдуллоев.

Спикер подчеркнул, что, по его мнению, основная причина несоблюдения норм законодательства в Таджикистане кроется именно в безразличии к ним многих чиновников.

Напомним, на апрельском заседании правительства страны президент Таджикистана высказывал свои соображения по ситуации с соблюдением закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Тогда президент подчеркнул, что анализ показал, что исполнение установок закона все ещё не соответствует требованиям. В 2016 году и за три месяца текущего года только в Хатлонской области зарегистрировано около 3400 случаев несоблюдения требований закона об упорядочении, правонарушители были оштрафованы на сумму 1 млн 223 тыс. сомони.

«Я строго распорядился, чтобы чиновники и государственные служащие, несоблюдающие установок закона или их дети, нарушающие закон, в том числе те, которые приезжают в учебные заведения на личных машинах или нарушают правила движения на дорогах, были освобождены от должностей. Уже несколько человек уволены и подчеркиваю, что контроль в этом направлении и в дальнейшем будет серьёзным», - заявил тогда президент.