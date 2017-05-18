30 мая в Таджикистане начнется активная фаза международных учений СНГ «Антитеррор – Душанбе».

Российские бомбардировщики Су-24М перебазированы в Таджикистан на учения «Душанбе - Антитеррор – 2017», сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковника Ярослава Рощупкина.

«Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, преодолев более 3 тыс. км, совершило перелет с южноуральской авиабазы Шагол на аэродром Айни в пригороде Душанбе. Во время учений "Душанбе - Антитеррор" летчики отработают нанесение ударов по караванам, замаскированным складам, тренировочным лагерям и другим объектам условного противника», - сказал Рощупкин.

Активная фаза международных учений СНГ в Таджикистане начнется 30 мая. «По замыслу учения совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности», - добавил он.

«Душанбе – Антитеррор» - первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), заключительный этап должен состояться в Таджикистане.