Акция «Ежедневный смартфон 2017» от компании Tcell завершена! Эта уникальная акция проводилась компанией уже второй раз. Она стартовала 27 марта данного года и длилась до 15 мая. В течение 50 дней акции ежедневно компания разыгрывала 5 новых смартфонов Huawei Y3 II среди своих абонентов.

Условия участия в акции были чрезвычайно простыми: абоненту нужно было пополнить свой баланс на сумму 5 или более сомони. За каждые 5 сомони абоненту в смс-сообщении присваивался индивидуальный код, по которому разыгрывались призы. Розыгрыш проходил ежедневно, в форме лотереи в главном офисе компании – Tcell Plaza в Душанбе. Ежедневный розыгрыш транслировался в прямом эфире радиостанции «Ватан» с 8:40 до 9:20. Победителям розыгрыша звонили с хорошими новостями сразу, в том числе и звонком из прямого эфира радио «Ватан».

16 мая состоялся финальный розыгрыш суперпризов – было разыграно 5 TV LED LG SMART – так называемые «умные телевизоры» - Smart TV. В финальном розыгрыше принимали участие все ID коды, полученные участниками за 50 дней. На грандиозный розыгрыш в офис Tcell пришли много болельщиков, и мы с замиранием сердца встречали каждый номер, который выбирали лототроны.

В результате розыгрыша, 2 Smart TV получили абоненты из Душанбе, и уже получили подарки на торжественном награждении. 3 других TV в скором времени отправятся к победителям в другие города Таджикистана.

За весь период акции компания Tcell подарила смартфоны 250 людям. Победителями становились совершенно разные люди – студенты, пенсионеры, строители, спортсмены, продавцы и сотрудники разных компаний. Они приезжали за подарками со всех частей и регионов Таджикистана. Но в этом году география акции не ограничилась Таджикистаном! В розыгрышах смартфонов выиграли абоненты Tcell Миа Хансен из Дании, Иван Баранов из России и Musah Sadik из Ганы! Такая широкая география выигрышей сделала «Ежедневный смартфон» почти международной акцией.

Компания Tcell еще раз от всей души поздравляет победителей акции, обладателей новых смартфонов и Smart TV! Нам было очень приятно каждый день радовать вас подарками!