На севере Таджикистана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в привлечении эксплуатации людей была задержана 24-летняя жительница Зафарабадского района.

«Было установлено, что подозреваемая женщина в мае 2016 года, войдя в доверие 27-летней жительницы города Бустона, пообещав ей обеспечить место работы, пригласила её в Стамбул», - сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Задержанная сама купила для своей жертвы билеты в Турцию. «27 мая 2016 года она встретила жертву в Стамбуле, оставила её в доме у своей знакомой. Далее подозреваемая отобрала у женщины загранпаспорт и привлекла её к занятию проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие ведётся», - сообщает МВД.

Однако пресс-служба министерства не уточняет, был ли это единичный случай, который совершен задержанной. Также нет информации о самой жертве, доставлена ли она на родину.