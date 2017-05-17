АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 МАЯ 2017 ГОДА

- 18 мая пройдет общереспубликанская акция «День посещения музеев». В этот день все желающие смогут посетить музеи страны бесплатно. В тот же день с 18:00 по 22:00 в Национальном музее Таджикистана пройдет акция «Ночь в музее».

- 18 мая продолжится VI-ой Международный фестиваль молодежных театров «Нигохи нав» («Новый взгляд»). Показ спектаклей проходит в Таджикском молодежном театре имени Махмуджона Вохидова. Начало в 11 часов

- 18 мая в Душанбе в школе 101 состоится конкурс среди школьников на знание китайского языка. Начало в 14 часов.

- 18 мая в торговом центре «Муниса» состоится ярмарка свадебных платьев. Открытие в 9 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 МАЯ

Международный день музеев.

1937 – Открытие третьей республиканской выставки художников Таджикистана.

2010 - Город Душанбе презентован ISESCO как столица исламской культуры этого года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –18 МАЯ

1048 – Родился таджикско-персидский поэт, философ, математик, врач, знаток музыки Омар Хайям.

1938 – Родился литературовед Хамрокул Шодикулов.

1941 – Родился журналист и писатель, государственный деятель, Заслуженный работник Таджикистана Нурмухаммад Табаров

1972 – Родился журналист Зинатулло Исмоил.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, мгла. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (ночью выше 3000 м небольшой снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, на перевалах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе Переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем временами небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.