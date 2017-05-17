Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После визита несколько десятков человек организовали акцию протеста у посольства Турции, сообщает AFP.

Местные жители протестовали против приезда турецкого лидера. Охранники Эрдогана напали на протестующих, которые держали флаги курдской партии «Демократический союз». Полиции удалось разнять дерущихся, сообщает «Коммерсант».

Около десяти человек получили травмы и доставлены в больницу, один находится в критическом состоянии. После драки арестованы два человека, одному из них предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции. Есть ли среди задержанных охрана Эрдогана, не уточняется.