Таджикские байкеры продолжают свой мотопробег по Соединенным Штатам Америки. Накануне мотоциклисты с флагом Таджикистана добрались до столицы США – Вашингтона.

Свои наблюдения руководитель команды Фарход Калонов выкладывает на странице в Фейсбуке. Кстати, они были бы очень интересны нашим автомобилистам.

«Дорога, какая же она тут хорошая, думал я выжимал гашетку до упора. Да и дружелюбная такая, поток машин идёт ровно, никто не дёргается, все перестроения с включёнными поворотниками, все улыбаются, все пропускают. У меня был случай, когда остановилась длиннющая фура, чтоб меня пропустить на байке, хотя у неё была главная дорога! Здесь водители играют в игру кто кого больше пропустит! Никто никому не сигналит, терпеливо ждут, пока ты поедешь в нужную сторону. Никто не моргнёт фарами сзади, просто подождут, пока не тронешься, сколько времени бы это не заняло. Сигналы и моргания светом считается в Америке на дорогах дурным тоном. Вежливость водителей на дорогах просто зашкаливает! Есть чему поучиться, вспомнил я наш дорожный трафик... эээххх...», - написал Фарход.

О том, как нашим байкерам удалось найти здание посольства Таджикистана в Вашингтоне, можно прочесть в ежедневном отчете таджикских мотоциклистов.

«Встречать нас вышло все посольство! Это было очень приятно, когда незнакомые люди, работники посольства тебя встречают, называют по имени, приглашают войти внутрь. Нас тут уже давно ждут. Видим добрые улыбки, знакомимся, шутим и понимаем, что мы дома! Посольство Таджикистана в США расположилось в самом центре Вашингтона, на Нью-Хэмпшир авеню в уютном домике с калиткой. Оформлено оно в красивом национальном стиле, с сюзане на диванах и на стенах. Все тут напоминает Родину, и люди, и обстановка, и угощение... Нас встретить и пообщаться пришли таджикские студенты, живущие в Вашингтоне. Все вместе большой таджикской семьёй мы сидели на мягких диванах, под пиалу зеленого чая говорили о прошедших поездках, о будущих планах, делились впечатлениями об Америке, и меня ни на секунду не покидало ощущение того, что я нахожусь дома, а не за 10000 км на другом конце Земли», - делится впечатлениями о встрече руководитель команды байкеров.

В посольстве мотолюбителей ждал еще один приятный сюрприз. «В посольстве распечатали наши фотографии с самого начала путешествия, наклеили их на баннер, сделав такой небольшой прессвол, дали нам маркеры и попросили нас оставить посыл к молодежи, которая увидит нас на стенах Посольства... Это было очень и очень приятно! Не менее приятно было то, что родное Посольство организовало нам экскурсию по Вашингтону, выделив нам водителя с большой и комфортной машиной. Белый дом, Капитолий, Вашингтонская Стелла», - рассказывает Фарход Калонов.

Байкеры выразили огромную благодарность за заботу нашему таджикскому посольству за подаренную частичку родины и такое родное ощущение дома!

Впереди их ждет город мечта, город грёз и возможностей, город, в котором мечтает побывать каждый житель нашей планеты – Нью-Йорк.

О том, как таджикские байкеры выбирали своих «лошадок» в аренду, можно посмотреть в их видеоотчете из штата Флорида.

Напомним, основной целью акции является знакомство жителей зарубежных стран с Таджикистаном. Команда везет флаг Таджикистана на всем пути передвижения по территории США.

Проект осуществляется при поддержке Генерального информационного партнера мотопробега медиа-группа «Азия-Плюс». Официальным сотовым оператором и партнером по телекоммуникационной поддержке и связи в данном грандиозном проекте выступит компания «МегаФон Таджикистан».

В 2015 году таджикскими мотоциклистами был совершен международный мотопробег «Мы Таджики-1», протяженностью 13 тыс. км по странам СНГ и Турции. В 2016 году был осуществлен второй патриотический мотопробег «Мы таджики-2. Галопом по Европе» по 12 странам Европы. Протяженность пути составила 7 тыс. км.