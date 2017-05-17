Житель Кыргызстана, 27 летний уроженец Баткентской области, был задержан сотрудниками Таможенной службы при попытке вывоза древнего экземпляра священного Корана из Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба таможенного ведомства Таджикистана, Священный Коран, которому по оценке экспертов более 300 лет, был спрятан в специально оборудованном тайнике автомашины «Тойота – Эстима», которая следовала из Согда в Баткент, под управлением задержанного.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 289 (контрабанда).
Кыргызстанцу грозит немалый штраф за содеянное.
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Гость7
интересно, на обложке "красная звезда" ...
Абдулахад Байханов Гость6
Уважаемый гость, просто цвет обложки Корана красный. Если внимтельно посмотрели бы на звезду, возле звезды стоит полумесяц. Звездный полумесяц это символ Ислама.
Добрый Гость7
Это не крассная звезда, это цвет обложки самой книги, звезда по середине, а вокруг звезды луна, эти два создание символизируют Ислам, хаха "Красная Звезда"
Таджик Гость7
С полумесяцем - если что. Думаю за 300 лет не один раз обложка менялась.