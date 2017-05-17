Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана поддержали предложенные правительством поправки в закон «О дорожном движении».

Отныне сотрудники ГАИ МВД РТ будут наделены правом эвакуировать на штрафные площадки автомашины, припаркованные в запрещенном месте.

Депутат Абдухалим Гаффоров после принятия поправок выступил с заявлением и отметил, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции вообще не обращают внимания на проблемы, существующие в общественном транспорте столицы.

Он возмутился тем фактом, что сегодня водители маршрутных такси вместе положенных восьми пассажиров берут в салон по десять и более человек.

«Кроме того, никто из них не дает сдачу пассажирам, хотя тарифы на проезд в маршрутках составляют, в зависимости от расстояния следования, от 80 дирамов до 1 сомони 60 дирамов. Но с пассажиров берут один сомони и два, вместо положенных. По моим подсчетам, в год водители маршруток Душанбе не дали сдачу пассажирам в общей сложности на сумму 93 миллиона сомони», - заявил депутат.

Первый заместитель главы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода ответил депутату, что по вопросу перегрузки в маршрутках составлены десятки тысяч протоколов, наложены штрафы на водителей, и «ситуация в этом вопросе постепенно меняется к лучшему».

«А вот контроль вопроса, касающегося возвращения сдачи пассажирам, в задачи милиции не входит», - отметил Аламшозода, сообщив, однако, что этот вопрос должен контролировать Минтранс РТ.