В ночь на 16 мая двое неизвестных напали и избили сотрудника отдела внутренних дел в Кулябе, сообщили «АП» в правоохранительных органах страны.

«Это произошло, когда Марям Шарифзода выходила на улицу из своего дома по проспекту Исмоили Сомони, чтобы пополнить баланс своего телефона. В этот момент на нее напали двое мужчин и начали избивать ее ногами. В настоящее время женщина находится в больнице», - сообщил источник.

Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что по данному факту начато расследование.

Ранее в Кулябе было совершено нападение на офицера ГКНБ. Неизвестные в ночь на 14 мая напали на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева, нанесли ему множественные ножевые ранения и скрылись с места преступления.

Нападение на 25-летнего офицера Госкомитета нацбезопасности было совершено между 22-23 часами около его дома в центре Куляба, также расположенного по проспекту Исмоили Сомони.

Пострадавший офицер тогда был госпитализирован, сегодня состояние его здоровья оценивается врачами как стабильное.

Нападавшие до сих пор не найдены. Операция ГКНБ и МВД по выявлению и задержанию преступников продолжается.