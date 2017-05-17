Что собой представляет безналичная форма расчетов? Безналичные расчеты—это платежи, которые осуществляются без использования наличных денег путем использования чеков, пластиковых карт, платежных требований, и теперь уже электронных денег и мобильных кошельков.

Деньги – это средство взаиморасчёта. Обществу нужен был универсальный эквивалент в виде некоторых товаров-предметов для обмена. Начальная стадия – товар, на втором этапе – золото, третий этап ознаменовался переходом к бумажным или кредитным деньгам. Более удобная и доступная форма денег двигала эволюцией денег. На сегодняшний день электронные виды платежей постепенно вытесняют необходимость в наличных деньгах в обороте.

В 60-70-е гг. 20 века, многие страны в своих банках постепенно начали вводить систему карточных расчетов, и она стремительно приобрела международный характер.

В наше время, когда в среднем человек проводит 68 часов в месяц в телефоне, инструменты безналичных расчетов перешли на качественно новую ступень своей эволюции.

К примеру, в экономике Швеции, по данным Банка международных расчетов, наличные деньги составляют лишь 3% от общего объема денежной массы, в США эта цифра колеблется в пределах 7%. Все большее количество стран, постепенно перемещаются от расчета наличностью к более удобным, дешевым и эффективным методам безналичных платежных решений.

На сегодняшний день, 18.5% взрослого населения Таджикистана имеют банковские счета с пластиковыми карточками.

Удобство

Одним из главных преимуществ безналичных платежей, будь то банковские карты или иные методы виртуального расчета, является удобство в применении. Отпадает необходимость носить с собой большие суммы денег и при этом всегда есть возможность расплачиваться за необходимую покупку как внутри страны, так и за ее пределами. Нет смысла каждый раз вынимать деньги, разменивать крупные купюры или получать сдачу мелочью. Например, для обладателей банковских карт, совсем не обязательно снимать наличные в банкомате, достаточно произвести оплату исключительно с помощью безналичного расчета—в магазине, за коммунальные или мобильной услуги и т.д. Появилась возможность получать наличные средства с карты в любом пункте обслуживания или осуществлять мгновенные денежные переводы знакомым, родным, которые находятся на расстоянии.

Безопасность

Средства безналичного расчета, при правильном их использовании, являются более безопасным способом оплаты за товары или услуги. Во-первых, они дают возможность не носить с собой крупные суммы наличности и не переживать за их сохранность. Во-вторых, в случае утраты (кражи, утери, физического уничтожения и т.д.) кошелька, наличные вернуть скорее всего не удастся, тогда как средства, находящиеся на счете банковской карты или мобильных денег можно заблокировать. Уменьшение риска потери средств и возможность их восстановления, дает владельцу уверенность в финансовой защите.

Отслеживание расходов

Средства безналичного расчета хранят данные о всех Ваших платежах за различные товары и услуги. Имея детальную информацию о расходах, вы сможете найти ответ на часто задаваемый вопрос «Куда ушли деньги?” Оплата покупки банковской картой-это фактически Ваше поручение банку произвести оплату с вашего счета. Имея электронную копию всех платежей, Вам будет легче отследить нужную транзакцию. Например, если оплаченный товар оказался не качественным, имеется возможность опротестовать платеж в случае необоснованного отказа в возврате товара.

Бюджетная дисциплина

Анализируя информацию о ваших расходах, вы сможете лучше вести свой бюджет и планировать свои расходы заблаговременно. На сегодняшний день, помимо банковских выписок по счету, существует множество мобильных приложений и иных инструментов для отслеживания своих расходов. Например, посредством заурядных СМС-извещений, вы сможете с легкостью узнать об остатке средств на вашем счету. Это в свою очередь поможет вам осознанно ограничить излишние затраты, и напротив, поможет сохранить и приумножить свои сбережения.

Дополнительные услуги

На сегодняшний день существует множество дополнительных услуг, предлагаемых как банками, так и рядом торгово-сервисных предприятий, направленных на повышение лояльности клиента. К таковым можно отнести скидочные программы для повышения стимула к использованию безналичной формы оплаты, начисление бонусов, возможность использования эксклюзивными сервисами (в аэропортах, отелях, и тд), беспроцентная оплата товаров и услуг во всех странах мира.