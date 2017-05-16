В преддверии Всемирного дня защиты детей, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» подготовил специальное предложение: каждый клиент, который откроет на имя своего ребенка вклад «Фарзанди бомуваффак» (Будущий миллионер) в период с 15 мая по 15 июня на сумму не менее 1000 сомони, получит подарок от компании.

В честь Всемирного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» решил предоставить своим новым клиентам дополнительный бонус. Каждый клиент, который откроет на имя своего ребенка вклад «Фарзанди бомуваффак» (Будущий миллионер) в период с 15 мая по 15 июня на сумму не менее 1000 сомони, получит подарок от компании. Подарки получат и те клиенты, которые с января этого года успели открыть депозитный счет «Фарзанди бомуваффак» и стабильно пополняют свой счет.

Кроме того, 1 и 2 июня во всех 27 филиалах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» будут проходить Дни открытых дверей, куда клиенты могут прийти со своими детьми. В эти дни сотрудники организации специально для детей создадут праздничную атмосферу, подготовят развлекательную программу, памятные подарки и другие сюрпризы.

Кстати при открытии счета «Фарзанди бомуваффак» на имя новорожденного ребенка (до 3-х месячного возраста), со стороны «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» перечисляется бонус в размере 100 сомони на его счет.

«Важная особенность продукта «Фарзанди бомуваффак» заключается в том, что открытие такого вклада может стать залогом формирования крепкого фундамента для успеха ребенка в будущем. На сегодняшний день в рамках вклада «Фарзанди бомуваффак» уже более 600 родителей открыли депозитные счета на имя своих детей», - подчеркнули в компании.

Подробности по телефону 92-771-11-22 или на сайте https://imon.tj/ru/#/page/2

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 140 представительств и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.