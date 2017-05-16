Молодой таджикский дзюдоист Сухроб Бокиев завоевал серебряную медаль на международном турнире в России. Сухроб является сыном Рустама Бокиева – брата известного дзюдоиста Расула Бокиева.

Таджикские спортсмены выступили в крупном турнире на мировой арене - Европейском кубке по дзюдо в Оренбурге (European Judo Cup Orenburg 2017).

В турнире приняли участие 274 спортсмена из пятнадцати стран. Всего было разыграно 16 комплектов медалей. В состав сборной Таджикистана вошли тринадцать спортсменов, в том числе одна девушка.

В активе таджикской сборной одна серебряная медаль. Ее обладателем стал Сухроб Бокиев. Он выступил в весовой категории 60 кг и взял верх над представителями Армении, Голландии, Франции, России. В финале он уступил россиянину Яго Абуладзе.

В общем зачете Таджикистан занял шестое место. Первыми стали россияне (10-9-14), вторыми – канадцы (3-0-3), третьими – казахи (1-0-1).

Отметим, что в этом году в стране пройдет престижный турнир по дзюдо. Речь идет об открытом азиатском турнире. Отмечается, что он - Asian Open Dushanbe-2017 - пройдет в таджикской столице 16-17 сентября.

Проведение подобных турниров у нас в стране – значимое событие. Это даст большой толчок развития дзюдо в республике, выхода на более высокий уровень. А у таджикских дзюдоистов будет шанс побороться за первое место в общекомандной зачете, так как родные стены, как известно, помогают.

В целом, нынешний спортивный сезон будет, по традиции, достаточно насыщен на международные турниры. Это и азиатские турниры, и этапы серии Гран-при, «Большой шлем», чемпионат мира. Что касается соревнований, которые пройдут в этом году на нашем континенте, выделяется чемпионат Азии, который состоится в Гонконге (26-28 мая).

Чемпионат Азии среди кадетов - Asian Championships Cadets-2017 – пройдет 15-16 июля в Бишкеке (Кыргызстан). Кроме того, важными стартами для наших спортсменов станут Taipei Asia Open 2017 – 8-9 июля в Тайпее, летняя Универсиада – 20-24 августа в Тайпее, Tashkent Grand Prix 2017 – 6-8 октября в Узбекистане. А чемпионат мира среди взрослых в этом году состоится в Венгрии (28 августа-3 сентября).