Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 17 мая в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть «Стражи Галактики-2».

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Страна: США

Слоган: «This summer, the galaxy won't save itself»

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста.

Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?