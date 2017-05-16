В Молодежном театре им. Махмуджона Вахидова сегодня в 18:30 пройдет официальное открытие VI Международного фестиваля молодежных театров «Нигохи нав» (Новый взгляд).

Как сообщил директор МФМТ «Нигохи нав» Шахджамшед Умари, в этом году фестиваль приурочен к Году молодежи и 100-летнему юбилею Народной артистки Таджикистана Мушаррафы Касымовой.

Фестиваль пройдет до 20 мая. В нем примут участие молодежные театры из России, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. «Должны были участвовать и представители Афганистана, но пока их приезд под вопросом», - отметил Умари.

По его словам, оценивать работу театров-участников будет компетентное международное жюри, которое состоит из представителей Ирана, Казахстана и Азербайджана.

В среду, 17 мая, фестивальную программу откроют хозяева: Таджикистан представляет молодежная студия Русского драматического театра имени В. Маяковского со своей премьерой «Неужели меня нет». А вечером Группа экспериментального искусства Ирана покажет свой спектакль «Кровь мертвеца».

18 мая состоятся сразу две премьеры – Российский театр «Центр драматургии и режиссуры» представит свой спектакль «Мечта Наташи», а Группа театров «705» из Кыргызстана покажет спектакль «Ленин и Христос».

19 мая запланирован показ спектакля «Пустой чемодан» театра «Мим» из Афганистана.

Торжественное закрытие фестиваля пройдет 20 мая, в 18:00.

В рамках мероприятий также запланированы встречи молодых театралов с иранским режиссером Али Обиди, актрисой из Казахстана Ольгой Коржевой и азербайджанским режиссером Ирадой Сайя.

По словам Шахджамшеда Умари, статус международного фестиваль «Нигохи нав» получил в прошлом году, когда в нем, помимо молодежных театров республики, в качестве гостей принимали участие театральная группа из Кыргызстана и две – из Казахстана.

В рамках фестиваля с 17 по 19 мая будет проходить по два представления в день : в 11.00 и 19.00. Все спектакли будут проходить на сцене Молодежного театра имени Вохидова. Любители театрального искусства смогут посмотреть все спектакли фестиваля и оценить игру молодых актеров по достоинству. Вход на фестиваль - свободный.

Напомним, первый фестиваль-конкурс молодежных театров «Нигохи нав» состоялся в Душанбе в 2012 году.

Генеральным спонсором мероприятия, как и в прежние годы, является Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане. В числе других спонсоров – общественная молодежная организация «Созандагони Ватан» при НДПТ и мэрия Душанбе.

Официальными партнерами выступают Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан, авиакомпания «Сомон Эйр». Партнерами также являются Andre Teatret из Норвегии, ивент-компания «О Бале», ООО «Фароз», охранное агентство «Ред Лайн». Информационную поддержку мероприятия оказывают медиагруппа «Азия-Плюс», радио «Ховар», «Ватан», отечественные телекомпании.