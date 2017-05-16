Издание Forbes впервые составило список коммерчески успешных российских режиссёров. 55-летний советский, казахстанский, российский режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов занял первое место в списке самых успешных режиссеров России, сообщают СМИ.

Главным кассовым хитом постановщика стал фильм "Особо опасен". Картина с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях собрала в мировом прокате более 340 миллионов долларов.

В итоге финансовый результат Бекмамбетова - 430 миллионов долларов. Учтены картины "Ночной дозор", "Дневной Дозор" , "Ирония судьбы. Продолжение","Елки", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Бен-Гур", "Особо опасен". Из них самая успешная - боевик "Особо опасен" с Джоли, Фриманом и МакЭвоем. Сборы фильма - 341,4 миллиона.

На сьемках фильма "Особо опасен" - Анджелина Джоли и Тимур Бекмамбетов

Второе место - Леван Габриадзе, арт-директор компании Бекмамбетова Bazelevs Production и тот самый Скрипач из "Кин-Дза-Дзы". Леван участвовал в создании киносерии "Елки", поставил десктоп-хоррор "Убрать из друзей". Результат - 79,3 миллиона.

Тройку закрывает Фёдор Бондарчук. Его фильмы заработали в прокате на 69 миллионов долларов больше, чем на них было потрачено. Самый кассовый фильм Бондарчука — «Сталинград» со сборами в 70 миллионов долларов.

В списке также есть следующие режиссёры: Николай Лебедев ("Легенда № 17", "Экипаж"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Сарик Андреасян ("Защитники"), Дмитрий Дьяченко ("О чём ещё говорят мужчины") и многие другие. Полный рейтинг опубликован на сайте Forbes.

При составлении рейтинга были проанализированы данные о бюджетах и кассовых сборах всех российских фильмов, снятых с 2000 года и побывавших в прокате - как российском, так и мировом. При этом данные о продажах прав телеканалам не учитывались.

В сопровождающей рейтинг статье Forbes напоминает, что как минимум половину средств, полученных от продажи билетов, забирают себе киносети. Поэтому кассово успешным может считаться фильм, чьи сборы как минимум вдвое превысили бюджет на его производство.