Армия Афганистана отбила у движения «Талибан» район Калъаи Зол в северной провинции Кундуз, граничащей с Таджикистаном, сообщает портал Khaama.Com. Освобожденный район находится на границе с таджикским заповедником «Тигровая балка».

По данным Tolo News, район был отбит сегодня утром, в настоящее время там проводится очистка от мин и поиск не успевших сбежать талибов.

Как уточняет агентство «Фергана», Калъаи Зол является стратегическим районом провинции Кундуз, он был захвачен талибами 6 мая после двух дней тяжелых столкновений между боевиками и силами безопасности Афганистана.

Представитель Министерства обороны сообщил, что в ходе операции был убит один боевик. Информации о жертвах и пострадавших среди военнослужащих афганской армии и гражданского населения пока нет.

В настоящее время бои идут вокруг Кундуза, силы безопасности стараются открыть главную дорогу в город, которая была закрыта из-за установленных боевиками мин и самодельных фугасов, передаёт Reuters. Хотя сам центр города находится в руках правительства, талибы контролируют большую часть близлежащих районов. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Провинция Кундуз - одна из главных целей талибов с тех пор, как в 2014 году иностранные войска завершили свою боевую миссию в Афганистане. За последние два года боевикам дважды удалось захватывать центр города на короткое время, затем они отступали после нескольких дней боев и авиаударов.

После двухнедельной операции 11 мая официальный Кабул заявил, что два уезда - Зебак и Ишкашим - провинции Бадахшан очищены от талибов. Под контролем «Талибан» пока остаются уезды Варджудж и Ямган, сообщало Tolo News. Также талибы частично есть и в других уездах Бадахшана.

По оценкам США, в настоящее время правительство Афганистана контролирует только около 60 процентов территории страны.