Глобальный вирус WannaCry в течение трех дней охватил 150 стран мира, в том числе и Таджикистан. Вернуть доступ к своему компьютеру пользователи могут за 300 долларов.

Как сообщает издание Newsader, 95% распространения этого вируса приходится на Россию. С большим отрывом за Россией следует Украина, Индия, Тайвань и Таджикистан.

На сайте intel.malwaretech.com, где в онлайн-режиме можно отследить распространение вируса, Таджикистан также включен в список стран, которые подверглись атаке WannaCry в течение последних 24 часов. Если верить данному порталу, то за последние 24 часа в Таджикистане было заражено три компьютера.

«АП» пока не удалось связаться с людьми, чьи компьютеры были атакованы.

Хакерской атаке подверглись десятки тысяч компьютеров по всему миру. Вирус WannaCry (полн. — Wanna Decryptor, сокр. — wCry), название которого созвучно фразе "Wanna Cry" — "Хочу плакать", начал работать 12 мая. Это вредоносная программа, посредством которой злоумышленники шифруют необходимые пользователю файлы и требуют выкупа в обмен на разблокировку данных.

На сегодняшний день, по данным организации Elliptic, на счет злоумышленников поступило 110 переводов, но они не стремятся снять средства со своего счета. Ранее руководитель Европола Роб Уэнрайт сообщал, что вирус повредил компьютерные системы в 150 странах, а его жертвами стали 200 тысяч пользователей. По мнению сотрудников Британского центра кибербезопасности, под угрозой находятся около 1,3 млн компьютеров по всему миру.

Кроме компьютеров рядовых пользователей, программа нанесла вред государственным учреждениям и компаниям.

Как уточняет Би-би-си, вирус угрожает лишь пользователям операционной системы Windows, в которой он использует уязвимость. По последним данным, корпорация Microsoft выпустила обновления для операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты пользователей от атак программы-шифровальщика WannaCry.

Прореха была закрыта компанией Microsoft еще в марте 2017 года, когда был выпущен соответствующий патч, поэтому всем обновившимся системам вирус не угрожает. Для тех же, кто отключил автообновление либо по иной причине упустил шанс модернизировать свою операционную систему, решения пока не найдено: антивируса против WannaCry еще не выпущено.

Специалисты в первую очередь рекомендуют избегать открытия неизвестных ссылок или файлов в аттачменте. Также избегать вирусных заражений помогает программы в браузере, которые уведомляют о вредоносности ПО и блокировщик всплывающих окон.

Чтобы обезопасить свой компьютер необходимо прекратить установку программ из непроверенных источников, пользование неизвестными флэшками и переход по сомнительным ссылкам, также рекомендуется вовремя обновлять ПО и отказаться от использования неподдерживаемого производителем программного обеспечения.

Чтобы сохранить свои материалы, необходимо постоянно делать резервные копии.