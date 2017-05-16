Страна: США, Австралия, Новая Зеландия
Жанр: триллер, фантастика
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир
Премьера в Душанбе: 18 мая, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле тёмный и опасный мир. Его единственный житель синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
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