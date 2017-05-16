Страна: США, Австралия, Новая Зеландия

Жанр: триллер, фантастика

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир

Премьера в Душанбе: 18 мая, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле тёмный и опасный мир. Его единственный житель синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».