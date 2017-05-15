В столице Бельгии состоялось шестое заседание Совета по сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским Союзом. Делегацию Таджикистана возглавил министр иностранных дел Сироджидин Аслов, сообщает управление информации МИД РТ.

Делегацию ЕС возглавлял министр иностранных дел Мальты Георг Велла, в качестве представителя страны председателя в ЕС.

«Повестка дня заседания охватывала ключевые аспекты партнерства и сотрудничества между ЕС и Таджикистаном, политические и экономические вопросы, права человека, а также международные и региональные аспекты», - сообщается на сайте МИД РТ.

В ходе заседания Совета по сотрудничеству стороны обсудили вопросы развития отношений между Таджикистаном и Евросоюзом, а также дальнейшие шаги по расширению данного сотрудничества.

Ключевые направления сотрудничества, состояние отношений в области торговли и экономики, в том числе имплементация Национальной стратегии по развитию и борьба с бедностью были также рассмотрены на заседании.

Кроме того, стороны обсудили вопросы по воде и энергетике, безопасности границ, борьбе с терроризмом и экстремизмом, права человека и верховенство закона, а также обменялись мнениями по проблемам регионального и международного характера.

По окончании заседания состоялась пресс-конференция с участием глав делегаций Таджикистана и Евросоюза, в ходе которой стороны выразили удовлетворение результатами встречи и подтвердили свою заинтересованность в продолжение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.