В столице Таджикистане впервые будет организована масштабная строительно-интерьерная выставка отечественных производителей. Мероприятие пройдет 20-21 мая в комплексе «Наврузгох». Двери выставки будут открыты с 10 до 16:30.

Организатором выставки является молодое рекламное агентство M.S. Agency при поддержке Хукумата города Душанбе, Комитета по строительству и архитектуре при правительстве Таджикистана.

Как рассказала «АП» директор M.S. Agency Сабохат Мирзоева, главная цель выставки – познакомить таджикистанцев со стройматериалами от отечественного производителя.

«К сожалению, строительные материалы местного производства неизвестны широкой публики. Поэтому мы хотим показать местные стройматериалы нашим гражданам, а самим производителям мы предоставляем площадку, чтобы они смогли заключить договора со строительными компаниями из других регионов», - говорит Мирзоева.

Директор M.S. Agency рассказывает, что в Таджикистане в последнее время очень популярным становиться интерьерный дизайн. «Соответственно какая стройка и какой ремонт без хорошего дизайна. Поэтому на выставке мы также представим работы таких дизайнеров интерьера, как Ашрафбека Абдуллоева Red Design, Сафарбека Сабзалиева – Cool Design, Иброхима Очилова - Modern House и других», - поясняет Сабохат Мирзоева.

Посетители выставки также смогут познакомиться с зарубежной продукцией, которую представят такие компании, работающие в Таджикистане, как Knauf, Zmfix, Profix, Kale. В целом на выставке будут представлены более 25 компаний.

Организаторы мероприятия также позаботились о культурной составляющей - выставку откроет худжандская музыкальная группа «Садои Худжанд» с традиционными музыкальными инструментами – карнай и сурнай. Также на выставке будет обширная шоупрограмма с участием таджикских эстрадных исполнителей. Посетители выставки смогут послушать Фируза Палаева. А представители компаний в свою очередь все выставочные дни будут разыгрывать призы.

M.S. Agency приглашает всех желающих принять участие в выставке. Заинтересованные предприниматели могут получить всю информацию по телефону +992937880077.