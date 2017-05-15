Известная таджикская правозащитница Файзиниссо Вохидова намерена подать в суд на пограничную службу, которая запретила ей выехать в Кыргызстан.

В интервью «АП» Вохидова сообщила, что 14 мая она хотела выехать в Кыргызстан на похороны племянника, однако таджикские пограничники задержали ее во время перехода пограничного КПП Овчи-Калъача. По ее словам, задержание длилось 8 часов – с семи утра до 15:00.

«Мне сказали, что я не имею права покидать территорию Таджикистана, - рассказывает правозащитница. – В качестве причины задержания назвали проблемы в моем паспорте. Однако пограничники даже не видели мой паспорт, а мне сказали, что в нем есть дефект – якобы штампа в паспорте не видно. У меня новый паспорт, который был выдан в МВД в прошлом году, и штамп в нем отлично виден».

Файзиниссо Вохидова убеждена, что проблема с паспортом - это предлог не выпускать меня за пределы Таджикистана.

«Задержание длилось 8 часов, и эти действия пограничников незаконны. Сейчас я собираю материалы для подачи в суд. Запрещать въезд или выезд из Таджикистан имеет право миграционная служба, однако когда я пошла в миграционную службу, они вообще не знали об этом запрете», - сказал она.