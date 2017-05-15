В Таджикистане опровергают информацию о задержании свыше 40 сотрудников Таможенной службы Таджикистана по подозрению в коррупции.

Источник «АП» в силовом блоке правительстве республики сообщил «АП», что эта информация не соответствует действительности.

«В конце прошлого года проведенный внутренний аудит деятельности некоторых подразделений Таможенной службы, таможенных брокеров, охранников таможенных терминалов, выявил некоторые недостатки в их работе и дал срок на их исправление», - отметил источник.

Источник уточнил, что выявленные недостатки никак нельзя констатировать, как правонарушение или преступление.

Он подчеркнул, что глава Таможенной службы Абдуфаттох Гоиб тогда поручил письменно проинформировать об итогах проведенного аудита антикоррупционное ведомство Таджикистана.

«На сегодняшний день глава Таможенной службы Таджикистана генерал-лейтенант Абдуфаттох Гоиб по разрешению президента страны Эмомали Рахмона находится в служебной командировке в Китае. Он обсуждает с китайскими коллегами вопросы взаимодействия таможенных ведомств двух государств, подготовку таджикских специалистов в вузах Китая», - отметил источник.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в силовых структурах Таджикистана распространили сообщение о том, что глава Таможенной службы республики Абдуфаттох Гоиб в скором времени будет смещен с занимаемого поста.

Причиной отстранения от занимаемого поста А. Гоиба в СМИ называют то, что возглавляемое им ведомство не смогло выполнить план таможенных поступлений в госбюджет страны в 2016 году.

Кроме того, сообщало СМИ, свыше 40 сотрудников таможенного ведомства были задержаны за причастность получения взяток от предпринимателей за снижение таможенной стоимости завозимых в страну товаров.

Напомним, 1 мая в Худжанде был задержан заместитель начальника Согдийского управления Таможенного комитета Фаридун Беназирзода. Задержание проводилось в рамках уголовного дела в отношении сотрудников Антикоррупционного ведомства Таджикистана. Он был задержан в рабочем кабинете сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Информированный источник в спецслужбах тогда сообщил "АП", что Беназирзода был задержан в рамках уголовного дела в отношении сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией. Источник напомнил, что до 2015 года Беназирзода занимал пост замначальника Душанбинского управления Антикоррупционного агентства. «Потом два года он проработал в Душанбе в Таможенной службе при правительстве РТ, и только месяц назад его перевели в Согдийскую область», - добавил источник, отказавшись от дальнейших комментариев.

Абдуфаттох Гоиб был назначен главой Таможенной службы Таджикистана в марте 2015 года. Он сменил на этом посту сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустама Эмомали, который возглавил тогда антикоррупционное ведомство.

До назначения на должность главы таможни Гоибов с 2010 года был директором антикоррупционного Агентства Таджикистана.

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